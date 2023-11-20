Регистрация на денежную помощь будет производиться мобильной бригадой благотворительной миссии 20 ноября 2023 года.

Гуманитарная миссия "Каритас Спес" продолжает активно оказывать денежную помощь украинцам, ставшим жертвами войны и оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах.

Запорожское отделение объявило о возможности оформления денежной помощи жителям Петро-Михайловской общины Запорожской области. Регистрация на денежную помощь будет производиться мобильной бригадой благотворительной миссии 20 ноября 2023 года.

Украинцы, принадлежащие к определенным категориям, могут получить денежную помощь в размере 3600 гривен на каждого человека в течение шести месяцев, но не более четырех для одной семьи. Общая сумма денежной помощи на одного человека составляет 21 600 гривен.

Заявки на получение денежной помощи могут подавать внутренне перемещенные лица, относящиеся к следующим категориям уязвимости:

Лица с ограниченными возможностями;

Лица, страдающие серьезными заболеваниями;

Одинокие лица старше 55 лет;

Родители и матери-одиночки, воспитывающие несовершеннолетних детей;

Многодетные семьи;

Мать детей младше 3 лет;

Беременные украинки.

Денежную помощь могут получить те, чей доход не превышает 6318 гривен на человека. Регистрация состоится по адресу: Запорожская область, село Петро-Михайловка, улица Мира, дом 70, с 10:00 утра 20 ноября. Участникам необходимо будет заполнить заявление на денежную помощь и представить паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ, выписку из банка и документ, подтверждающий их принадлежность к категории уязвимости.

Источник: НаПенсии.

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