Кабмін передав повноваження з призначення субсидій повністю Пенсійному фонду. Тепер він не лише адмініструватиме кошти, але й видачу субсидій на оплату комунальних послуг. Що це означає, роз'яснив у своєму Telegram-каналі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміна полягає в тому, що процес надання субсидій тепер ґрунтуватиметься на деклараціях, які подають особи, які претендують на субсидію.

Пенсійний фонд буде автоматично порівнювати дані з декларації, такі як адреса, послуги та доходи родини. Це полегшить процедуру для отримувачів субсидій, оскільки раніше цей механізм був більш складним. Тепер усе буде більш просто і зручно. "Пенсійний фонд України отримав можливість надавати житлові субсидії громадянам на основі декларативного принципу, вказаного у спрощеній заяві про призначення та надання житлової субсидії", - повідомив Тарас Мельничук.

До цього моменту процедуру ідентифікації адреси та комунальних послуг здійснювали постачальники, але тепер це відбуватиметься централізовано за участю Пенсійного фонду.

Отже, особам, які подають заяви на субсидії, більше не потрібно буде збирати документи та відвідувати декілька інстанцій. Усі необхідні відомості буде збирати та аналізувати Пенсійний фонд, а також приймати рішення щодо призначення субсидії та її розміру. Це великою мірою спроститься завдяки цифровізації процесу, оскільки усі потрібні дані про отримувачів субсидій будуть взяті з державних електронних реєстрів, що значно полегшить та прискорить процедуру верифікації даних.

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