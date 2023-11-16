У Мінсоцполітики пояснили, що отримання житлової субсидії стає неможливим за однієї умови.

Призначення житлової субсидії важливе питання, яке хвилює багатьох українців. Допомога від держави надається громадянам, які найбільше цього потребують. В Мінсоцполітики відповіли, чи нададуть субсидію, якщо три місяці не платити за комуналку.

В Мінсоцполітики пояснили, що отримання житлової субсидії стає неможливим, якщо Пенсійним фондом отримана інформація від надавачів житлово-комунальних послуг про прострочену заборгованість особи з оплати за житлово-комунальні послуги, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень) та триває понад 3 місяці.

Проте навіть за таких умов може бути призначена житлова субсидія, якщо між надавачем та споживачем комунальної послуги укладено договір реструктуризації боргу. У цьому випадку копія договору реструктуризації повинна долучатися до заяви на отримання субсидії.

Також, у випадку відмови в призначенні субсидії через заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, особа може подати нову заяву для отримання субсидії, вказавши послуги, за якими немає заборгованості.

Варто зазначити, що Верховна Рада України ухвалила державний бюджет України на 2024 рік. Основна стаття видатків - оборона. Проте, збільшені видатки і на соціальну підтримку українців. В тому числі заплановане забезпечення в повному обсязі житлових субсидій.

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