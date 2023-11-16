В Минсоцполитики пояснили, что получение жилищной субсидии становится невозможным при одном условиии.

Назначение жилищной субсидии – важный вопрос, который волнует многих украинцев. Помощь от государства оказывается наиболее нуждающимся гражданам. В Минсоцполитики ответили , предоставит ли субсидию, если три месяца не платить за коммуналку.

В Минсоцполитики пояснили, что получение жилищной субсидии становится невозможным, если Пенсионным фондом получена информация от предоставлятелей жилищно-коммунальных услуг о просроченной задолженности лица по оплате за жилищно-коммунальные услуги, которая превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен) и продолжается свыше.

Однако даже при таких условиях может быть назначена жилищная субсидия, если между поставщиком и потребителем коммунальной услуги заключен договор реструктуризации долга. В этом случае копия договора реструктуризации должна приобщаться к заявлению на получение субсидии.

Также, в случае отказа в назначении субсидии из-за задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, лицо может подать новое заявление для получения субсидии, указав услуги, по которым нет задолженности.

Следует отметить, что Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет Украины на 2024 год. Основная статья расходов – оборона. Однако увеличены расходы и на социальную поддержку украинцев. В том числе, запланированное обеспечение в полном объеме жилищных субсидий.

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