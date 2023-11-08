Кабінет міністрів України впроваджує експериментальний проект з надання додаткової підтримки населенню у вигляді дров. Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

Було наголошено на важливості забезпечення державної підтримки вразливим соціальним групам населення під час опалювального сезону. За його словами, наразі понад 1,3 мільйона сімей отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, що в жовтні становило близько 760 гривень на сім'ю в середньому.

Також 1,2 мільйона сімей мають право на пільги для оплати житлово-комунальних послуг, і середній розмір таких пільг складає 850 гривень на місяць.

Сім'ї можуть отримувати субсидії на тверде пічне побутове паливо, але максимальна сума цих субсидій становить 7 тисяч гривень на домогосподарство щороку, що недостатньо для покриття потреб. Тому з метою полегшення цієї ситуації, уряд ініціює експериментальний проект щодо надання населенню дров.

Згідно з ініціативою, максимальний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива буде збільшено майже удвічі і становитиме 16,2 тисячі гривень на рік для однієї родини. Таким чином, цей проект надасть людям можливість опалювати свої приміщення в тих випадках, коли вони не мають доступу до газового опалення.

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