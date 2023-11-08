Сейчас более 1,3 миллиона семей получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кабинет министров Украины внедряет экспериментальный проект по оказанию дополнительной поддержки населению в виде дров. Об этом объявилпремьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров.

Было отмечено важность обеспечения государственной поддержки уязвимым социальным группам населения во время отопительного сезона. По его словам, сейчас более 1,3 миллиона семей получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, что в октябре составило около 760 гривен на семью в среднем.

Также 1,2 млн семей имеют право на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг, и средний размер таких льгот составляет 850 гривен в месяц.

Семьи могут получать субсидии на твердое печное бытовое топливо, но максимальная сумма этих субсидий составляет 7 тысяч гривен на домохозяйство ежегодно, что недостаточно для покрытия потребностей. Поэтому с целью облегчения этой ситуации правительство инициирует экспериментальный проект по предоставлению населению дров.

Согласно инициативе, максимальный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива будет увеличен почти вдвое и составит 16,2 тысяч гривен в год для одной семьи. Таким образом, этот проект позволит людям отапливать свои помещения в тех случаях, когда они не имеют доступа к газовому отоплению.

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