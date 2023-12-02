Кабмин передал полномочия по назначению субсидий полностью Пенсионному фонду. Теперь он будет не только администрировать средства, но и выдачу субсидий на оплату коммунальных услуг. Что это значит, разъяснилв своем Telegram-канале постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменение состоит в том, что процесс предоставления субсидий теперь будет основываться на декларациях, подаваемых лицами, претендующими на субсидию.

Пенсионный фонд будет автоматически сравнивать данные по декларации, такие как адрес, услуги и доходы семьи. Это облегчит процедуру для получателей субсидий, поскольку раньше этот механизм был более сложным. Теперь все будет проще и удобнее. "Пенсионный фонд Украины получил возможность предоставлять жилищные субсидии гражданам на основе декларативного принципа, указанного в упрощенном заявлении о назначении и предоставлении жилищной субсидии", - сообщил Тарас Мельничук.

До этого момента процедуру идентификации адреса и коммунальных услуг осуществляли поставщики, но теперь это будет централизованно с участием Пенсионного фонда.

Следовательно, лицам, подающим заявления на субсидии, больше не нужно будет собирать документы и посещать несколько инстанций. Все необходимые сведения будет собирать и анализировать Пенсионный фонд, а также принимать решения о назначении субсидии и ее размере.

Это во многом упростится благодаря цифровизации процесса, поскольку все необходимые данные получателей субсидий будут взяты из государственных электронных реестров, что значительно облегчит и ускорит процедуру верификации данных.

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