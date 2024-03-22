Завдяки цьому ви зможете насолоджуватися свіжою редькою, вирощеною прямо вдома, на балконі або підвіконні.

Як кажуть досвідчені садівники, вирощування редиски на балконі або підвіконні може бути корисним заняттям, але воно потребує оптимальних умов та належного догляду. Тому вони дали покрокову інструкцію щодо вирощування редису в домашніх умовах.

В першу чергу вибирайте ранньостиглі сорти, стійкі до недостатнього освітлення та посухи, тут бажано вирощені в теплицях.

Використовуйте контейнер або горщик для квітів глибиною не менше 15 см з дренажними отворами, щоб забезпечити вихід зайвої вологи. Пластикові касети також зручні для посіву редиски.

Вибирайте пухкий, родючий ґрунт із нейтральним pH. Уникайте кислого ґрунту, оскільки це може перешкодити проростанню. Відповідну ґрунтову суміш можна приготувати з компосту, торфу, річкового піску та перліту.

Професіонали відзначають, що хоча деякі насіння можуть прорости без підготовки, рекомендується замочувати насіння редиски на 1-2 дні, щоб забезпечити краще проростання. Помістіть насіння між вологими ватними дисками у контейнер.

Для сівби наповніть контейнер ґрунтом і ретельно полийте. Помістіть насіння на відстані приблизно 3-5 см один від одного (або 1 насіння на касету) і засипте його ґрунтом. Акуратно зволожте самий ґрунт з обприскувача і накрийте ємність плівкою, щоб створити тепличні умови.

Тримайте контейнер у теплому місці (18-22°C) до проростання насіння, зазвичай протягом 3-5 днів. Як тільки з'являться сходи, зніміть плівку та переставте ємність у світле та прохолодне місце.

Крім цього, забезпечте рослинам щонайменше 10–14 годин денного світла. При необхідності використовуйте лампи для вирощування рослин, щоб запобігти розтягненню через недостатнє освітлення. Підтримуйте температуру 10-15°C вдень і 8-10°C вночі.

Поливайте редиску регулярно, але помірно, щоб грунт завжди залишався вологим. Для поливу використовуйте фільтровану або відстояну воду кімнатної температури. Збільште частоту поливу під час утворення коренів, але зменшіть її за кілька днів до збирання врожаю, щоб запобігти гіркоті.

Збирають редис відразу в міру дозрівання, зазвичай трохи довше, ніж у відкритому ґрунті (близько 16-18 днів). Не залишайте його в землі занадто довго, оскільки це може призвести до утворення щільного і гіркого коріння.

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