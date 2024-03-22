Благодаря этому вы сможете наслаждаться свежим редисом, выращенным прямо дома, на балконе или подоконнике.

Как говорят опытные садоводы, выращивание редиса на балконе или подоконнике может быть полезным занятием, но оно требует оптимальных условий и надлежащего ухода. Поэтому они дали пошаговую инструкцию по выращиванию редиса в домашних условиях.

В первую очередь выбирайте раннеспелые сорта, устойчивые к недостаточному освещению и засухе, здесь желательно выращенные в теплицах.

Используйте контейнер или цветочный горшок глубиной не менее 15 см с дренажными отверстиями, чтобы обеспечить выход лишней влаги. Пластиковые кассеты также удобны для посева редиса.

Выбирайте рыхлую, плодородную почву с нейтральным pH. Избегайте кислой почвы, так как это может помешать прорастанию. Подходящую почвенную смесь можно приготовить из компоста, торфа, речного песка и перлита.

Профессионалы отмечают, что хотя некоторые семена могут прорасти без подготовки, рекомендуется замачивать семена редиса на 1–2 дня, чтобы обеспечить лучшее прорастание. Поместите семена между влажными ватными дисками в контейнер.

Для посева наполните контейнер почвой и тщательно полейте. Поместите семена на расстоянии примерно 3–5 см друг от друга (или 1 семя на кассету) и засыпьте их почвой. Аккуратно увлажните саму почву из опрыскивателя и накройте емкость пленкой, чтобы создать тепличные условия.

Держите контейнер в теплом месте (18-22°C) до прорастания семян, обычно в течение 3-5 дней. Как только появятся всходы, снимите пленку и переставьте емкость в светлое и прохладное место.

Кроме этого, обеспечьте растениям не менее 10–14 часов дневного света. При необходимости используйте лампы для выращивания растений, чтобы предотвратить растяжение из-за недостаточного освещения. Поддерживайте температуру 10-15°C днем и 8-10°C ночью.

Поливайте редис регулярно, но умеренно, чтобы почва всегда оставалась влажной. Для полива используйте фильтрованную или отстоянную воду комнатной температуры. Увеличьте частоту полива во время образования корней, но уменьшите ее за несколько дней до сбора урожая, чтобы предотвратить горечь.

Собирают редис сразу по мере созревания, обычно немного дольше, чем в открытом грунте (около 16-18 дней). Не оставляйте его в земле слишком долго, так как это может привести к образованию плотных и горьких корней.

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