Ви можете гарантувати, що ваша цибуля отримає відповідний рівень вологості на кожному етапі її зростання.

Досвідчені городники впевнені, що правильний полив має вирішальне значення для успішного зростання цибулі. Так, експерти поділилися керівництвом про те, як правильно поливати цей овоч на різних стадіях його зростання.

Перші 30 днів після посадки:

Під час початкової фази зростання поливайте цибулю кожні сім днів.

Після поливу обов'язково розпушіть ґрунт і нанесіть шар мульчі. Вибирайте дрібніші частинки мульчі, щоб звести до мінімуму ризик захворювань та шкідників.

З червня до липня:

У літні місяці скоротите частоту поливу до трьох разів на місяць.

Підтримуйте помірно вологий ґрунт, щоб підтримати зростання цибулі, оскільки надмірна сухість може утруднити розвиток.

Розгляньте можливість використання техніки обприскування для зволоження верхніх 20 сантиметрів ґрунту. З настанням літа полив можна скоротити.

За три тижні до збирання врожаю:

У цей період припиніть додатковий полив, тому що цибулі вже не потрібна волога для дозрівання.

Деякі садівники припиняють полив уже за 14 днів до збирання врожаю, що також допустимо.

Дотримуючись рекомендацій щодо поливу, це призведе до більш здорових рослин і кращої якості цибулі під час збирання врожаю.

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