Вы можете гарантировать, что ваш лук получит соответствующий уровень влажности на каждом этапе его роста.

Опытные огородники уверены, что правильный полив имеет решающее значение для успешного роста лука. Да, эксперты поделились руководством о том, как правильно поливать этот овощ на разных стадиях его роста.

Первые 30 дней после посадки:

Во время начальной фазы роста поливайте лук каждые семь дней.

После полива обязательно разрыхлите почву и нанесите слой мульчи. Выбирайте более мелкие частицы мульчи, чтобы свести к минимуму риск заболеваний и вредителей.

С июня по июль:

В летние месяцы сократите частоту полива до трех раз в месяц.

Поддерживайте умеренно влажную почву, чтобы поддержать рост лука, поскольку чрезмерная сухость может затруднить развитие.

Рассмотрите возможность использования техники опрыскивания для увлажнения верхних 20 сантиметров почвы. С наступлением лета полив можно еще сократить.

За три недели до сбора урожая:

В этот период прекратите дополнительный полив, так как луку уже не требуется влага для созревания.

Некоторые садоводы прекращают полив уже за 14 дней до сбора урожая, что тоже допустимо.

Следуя рекомендациям по поливу, это приведет к более здоровым растениям и лучшему качеству лука во время сбора урожая.

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