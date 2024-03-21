Завдяки цим порадам ви виростите міцну та здорову розсаду перцю, мінімізуючи стрес та підвищити її шанси на процвітання в саду.

Є інформація, що вирощування міцної розсади перцю без пікірування може стати вдалою альтернативою для садівників, які бажають уникнути стресу та потенційних ризиків, пов'язаних з пересадкою. Фахівці розповіли про те, як сіяти, доглядати та садити розсаду перцю без пікірування.

Насамперед для окремих саджанців вибирайте невеликі пластикові стаканчики, торф'яні «таблетки» або горщики.

Якщо ви не впевнені у життєздатності насіння, попередньо проростіть насіння перед посадкою.

Також помістіть ємності у загальний лоток і накрийте плівкою, щоб створити парниковий ефект та прискорити проростання. Зніміть плівку, як тільки з'являться сходи.

Коли у сіянців з'явиться 2-3 справжні листки, за бажання пересадіть їх у ємності більшого розміру або відразу у відкритий ґрунт.

Догляд за розсадою перцю без пікірування:

Поливайте помірно розсаду, щоб уникнути як перезволоження, так і пересихання.

Також забезпечте достатнє освітлення в ідеалі 12 годин на день, щоб запобігти витягу розсади.

Підтримуйте температуру близько 20 градусів, уникаючи надмірно високих температур.

Загартовуйте розсаду за 2-3 тижні до посадки, поступово піддаючи її впливу вуличних умов.

Обов'язково уникайте прямих сонячних променів під час процесу загартовування, щоб запобігти сонячним опікам ніжних саджанців.

Посадка перцю на розсаду без пікірування:

Висаджуйте розсаду в землю після останніх заморозків або два тижні раніше, якщо використовуєте теплицю.

При посадці використовуйте метод перевалки, зберігаючи весь кореневий ком навколо саджанця.

Досвідчені садівники відзначають, що перед пересадкою потрібно рясно полити саджанці, щоб їх було легше витягти з контейнерів.

Крім цього садіть саджанці на ту ж глибину, на якій вони знаходилися в контейнерах, стежачи за тим, щоб кореневий ком залишався непошкодженим.

Розташуйте розсаду відповідно до рекомендованої відстані для посадки перцю, зазвичай на відстані близько 18-24 дюймів один від одного.

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