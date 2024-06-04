Відомий астролог розповів про можливість наступу російської армії на Харків, а також поділився прогнозами щодо закінчення війни.

Як прогнозує астролог Влад Росс, росіяни не підуть на Київ.

Києву наступ не загрожує, також астролог вважає, що українські дрони не літають по Москві та Московській області, тому росіяни не сильно атакують Київ.

"На Суми буде тимчасово зупинено наступ російської армії. Окупанти хотіли оточити Харків, це було головним завданням, але харків'янам це не загрожує. На Суми путінська армія зараз не піде" - прогнозує Рос.

На запитання про закінчення війни в Україні астролог відповів.

"Я бачу, що заморозка конфлікту почнеться після ретроградного Марсу. Марс керує війною. 6 грудня 2024 року він стане ретроградним. Ця його ретроградність триватиме символічно до 24 лютого 2025 року. Але спроби домовитися завершувати розпочнуться 6 грудня 2024 року", - вважає астролог.

Раніше астролог Влад Росс заявляв, що Росія переконує Лукашенка приєднатися до війни проти України.

За його словами, влітку 2024 року на Україну може напасти Білорусь.

Астролог згадав, як нещодавно проговорився Лукашенко про "мінні поля біля Києва", і це може свідчити про загрозу з боку Білорусі.

Водночас Влад Росс вважає, що армія РФ не піде у наступ на Харків.

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