Прогнози малюють складну картину для Росії на найближчі роки, що говорить про можливі зміни на лінії фронту.

На думку китайського експерта з метафізики Давида Векуа, Російська Федерація зіткнеться із серйозними проблемами найближчими роками.

Він зробив ці прогнози під час виступу на YouTube-каналі "Мій світ".

Він обговорював потенційний вплив участі російських добровольців у війні.

Векуа припустив, що участь російських добровольців у бойових діях на боці українських сил може стати поворотним моментом у війні.

Він вважає, що такий розвиток подій може спровокувати переговори, що потенційно призведе до припинення бойових дій в Україні.

У своєму аналізі фахівець із метафізики припустив, що присутність російських добровольців в Україні може стати каталізатором дипломатичних зусиль щодо досягнення врегулювання.

Також він вважає, що такі переговори можуть включати територіальні поступки, при цьому російський уряд виправдовує будь-яке виведення військ із території України частиною ширшої угоди.

Крім того, Векуа вказав на візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини як потенційний індикатор підготовки до дипломатичних переговорів.

Експерт наголосив на необхідності досягнення врегулювання шляхом переговорів для припинення війни і припустив, що найближчими роками може спостерігатися посилення тиску на Росію, що потенційно може призвести до відокремлення певних територій від Росії.

Читайте також:

Олександр Новохатський пояснив, чому негайно припиняти тотальну мобілізацію

Як довго триватиме війна в Україні: два основні сценарії

Експерт попередив усю Європу: перемога Трампа буде дуже небезпечним сигналом