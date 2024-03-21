Прогнозы рисуют сложную картину для России на ближайшие годы, что говорит о возможных изменениях на линии фронта.

По мнению китайского эксперта по метафизике Давида Векуа, Российская Федерация столкнется с серьезными проблемами в ближайшие годы.

Он сделал эти прогнозы во время выступления на YouTube-канале "Мой мир".

Он обсуждал потенциальное влияние участия российских добровольцев в войне.

Векуа предположил, что участие российских добровольцев в боевых действиях на стороне украинских сил может стать поворотным моментом в войне.

Он считает, что такое развитие событий может спровоцировать переговоры, что потенциально приведет к прекращению боевых действий на Украине.

В своем анализе специалист по метафизике предположил, что присутствие российских добровольцев в Украине может послужить катализатором дипломатических усилий по достижению урегулирования.

Также он считает, что такие переговоры могут включать территориальные уступки, при этом российское правительство оправдывает любой вывод войск с территории Украины частью более широкого соглашения.

Кроме того, Векуа указал на визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию как на потенциальный индикатор подготовки к дипломатическим переговорам.

Эксперт отметил необходимость достижения урегулирования путем переговоров для прекращения войны и предположил, что в ближайшие годы может наблюдаться усиление давления на Россию, что потенциально может привести к отделению определенных территорий от России.

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