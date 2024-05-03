Известный астролог дал свой прогноз относительно того, удастся ли России втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины.

Астролог Влад Росс также поделился прогнозом об окончании войны в Украине и рассказал, смогут ли россияне снова пойти в наступление на Харьков.

Так, астролог Влад Росс считает, что Россия убеждает Лукашенко присоединиться к войне против Украины.

По его словам, летом 2024 года на Украину может напасть Беларусь.

Астролог вспомнил, как недавно проговорился Лукашенко о "минных полях возле Киева", и это может свидетельствовать об угрозе со стороны Беларуси.

В то же время Влад Росс считает, что армия РФ не пойдет в наступление на Харьков, но под угрозой летом 2024 года может быть столица Украины.

"Единственное, что могу сказать - никто на Харьков не пойдет. Другая задача стоит у Кремля, о чем проговорился сам Лукашенко на днях, что его "его заставляют идти на Киев и, что на границе с Беларусью огромные минные поля". Но Харьков могут обстреливать, а вот пойти летом могут на Киев", - предполагает Росс.

Лукашенко, считает астролог, уже готовится "отражать атаку" и таким образом приспешник Путина проговорился о подготовке нападения на Киев.

"И они действительно хотят напасть своей стаей в 300-тысячной группировкой", - добавил Влад Росс.

Источник: ТСН.

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