Известный астролог рассказал о возможности наступления российской армии на Харьков, а также поделился прогнозами относительно окончания войны.

Как прогнозирует астролог Влад Росс, россияне не пойдут на Киев.

Киеву наступление не грозит, также астролог считает, что украинские дроны не летают по Москве и Московской области, поэтому россияне не сильно атакуют Киев.

"На Сумы будет временно остановлено наступление российской армии. Оккупанты хотели окружить Харьков, это было главной задачей, но харьковчанам это не угрожает. На Сумы путинская армия сейчас не пойдет" — прогнозирует Росс.

На вопрос об окончании войны в Украине, астролог ответил.

"Я вижу, что заморозка конфликта начнется после ретроградного Марса. Марс руководит войной. 6 декабря 2024 он станет ретроградным. Эта его ретроградность будет продолжаться символически до 24 февраля 2025 года. Но попытки договориться, завершать начнутся 6 декабря 2024 года", - считает астролог.

Ранее астролог астролог Влад Росс заявлял, что Россия убеждает Лукашенко присоединиться к войне против Украины.

По его словам, летом 2024 года на Украину может напасть Беларусь.

Астролог вспомнил, как недавно проговорился Лукашенко о "минных полях возле Киева", и это может свидетельствовать об угрозе со стороны Беларуси.

В то же время Влад Росс считает, что армия РФ не пойдет в наступление на Харьков.

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