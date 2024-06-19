Горох росте дуже швидко і, якщо зробити все правильно, подарує великий і такий корисний урожай, який можна вживати і в сирому вигляді, і додавати у страви.

У зернятках гороху міститься багато каротину, вітаміну С, В та РР, а також калію, фосфору, магнію та заліза.

Крім того горох славиться вмістом дефіцитної амінокислоти лізину, який сприяє нарощуванню м’язової маси та регулює процеси жирового обміну.

Горох є найкращим попередником для будь-якої городньої культури, оскільки є сидератом – сприяє розпушенню ґрунту, стримує розвиток бур’янів та патогенної мікрофлори.

Коли і як посіяти горох у червні.

Так, досвідчений господар і блогер з Київської області «valerii_dacha» посіяв горох у червні після того, як зібрав врожай капусти.

«Одразу після збору капусти сіємо горошок! Для чого це робимо? Все просто! Горошок збагачує ґрунт азотом, що покращує його якість для наступних культур. До того ж, він швидко росте і дає гарний врожай», - зазначив пан Валерій.

Зазначимо, що згідно з посівним календарем, сприятливими днями червня для того, щоб посіяти горох є ще 19, 20, 21, 23, 26 та 27 число.

Грунт для гороху повинен бути розпушений, удобрений, нейтральний (рН 6,0-7,0). Якщо на городі присутній кислий ґрунт, його нейтралізують деревною золою, з розрахунку 200-400 г/кв.м, а вже навесні на ділянку можна внести 10 г селітри на квадратний метр.

Коли і як посіяти горох у червні.

Для вирощування гороху треба обрати сонячну ділянку з глибоким заляганням підземних вод.

Найкращими попередниками для гороху будуть томати, капуста, огірки, картопля і гарбузи. А от ділянок, де у попередньому році росли інші бобові, наприклад – квасоля, соя, сочевиця чи арахіс, слід уникати.

Також не варто сіяти горох на одній і тій самій ділянці кілька років поспіль.

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