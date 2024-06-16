Досвідчений городник розповів, як та чим підживити полуницю під час плодоношення для того, щоб ягода стала більш великою і більше солодкою.

Про це стало відомо в youtube-каналі "Наша дача".

Чим підживити полуницю у червні?

Фахівець назвав органо-мінеральне добриво з назвою "рост концентрат".

Мінеральна складова цього добрива складає 5 азоту 10 фосфору 15 калій.

За рахунок калію, 15 одиниць, калій сприяє відтіку органічної речовини в ягоди.

Тому калійні добрива вважаються добривами другої половини вегетації рослин, коли йде плодоношення.

Зараз потрібен калій, раніше головним елементом, коли ми нарощували листя - був азот, фосфор був потрібен, коли коріння нарощували, а зараз час калію для збільшення ягід і для того, щоб вони стали більш смачними.

До речі, якщо квіти підживлювати під час цвітіння калійними добривами, то квіти будуть більш великими і яскравими - це також калій допомагає їм бути такими.

За рахунок калійної складової має вийти збільшити ягоду полуниці.

25 мл на 10 літрів води і проводимо підживлення полуниці під корінь приблизно по 300 мл під кожну рослинку.

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