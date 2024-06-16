Опытный огородник рассказал, как и чем подкормить клубнику во время плодоношения для того, чтобы ягода стала более крупной и сладкой.

Об этом стало известно в youtube канале "Наша дача".

Чем подкормить клубнику в июне?

Специалист назвал органоминеральное удобрение с названием "рост концентрат".

Минеральная составляющая этого удобрения составляет 5 азота 10, фосфора 15 калий.

За счет калия, 15 единиц, калий способствует оттоку органического вещества в ягоды.

Поэтому калийные удобрения считаются удобрениями второй половины вегетации растений, когда идет плодоношение.

Сейчас нужен калий, ранее главным элементом, когда мы наращивали листья – был азот, фосфор был нужен, когда корни наращивали, а сейчас время калия для увеличения ягод и для того, чтобы они стали вкуснее.

Кстати, если цветы подкармливать во время цветения калийными удобрениями, то цветы будут более крупными и яркими – это тоже калий помогает им быть такими.

За счет калийной составляющей должно получиться увеличить ягоду клубники.

25 мл на 10 литров воды и проводим подкормку клубники под корень примерно по 300 мл под каждое растение.

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