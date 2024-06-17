Існує безліч теорій та способів того, як потрібно правильно обрізати перець, щоб отримати максимальний урожай на своєму городі.

Огородники випробували кілька способів обрізання рослин, наприклад, обрізання перцю, але не виявили, що рослини з верхівкою обов'язково дають більше перцю, ніж аналоги без верхівки.

Насправді, в короткі сезони збирання врожаю перцю, здавалося, просто відкладалося трохи довше, оскільки рослинам доводилося рости швидше, щоб наздогнати своїх "побратимів" без верхівки.

Якщо ви живете в регіоні з тривалим сезоном, то додавання топінгу може допомогти, але експерти справді не помітили великої різниці у всіх експериментах.

Досвідчені городники пробували обидва способи протягом кількох років, і рослини перцю, посаджені на сонці, відчували себе однаково добре незалежно від того, були вони з верхівками чи без.

Іноді корисно обрізати нижнє листя перцю, яке може потрапити в бруд, або, якщо ви знаходитесь у вітряній місцевості, іноді обрізка верхніх рослин перцю допомагає зробити рослини більш компактними та стійкими до вітру.

Ви також можете обрізати перець, якщо він посаджений надто близько і перешкоджає циркуляції повітря. Звичайно, не садіть їх надто близько.

Фахівці додавили, що це не завжди легко зробити, коли у вас є зайва розсада перцю та обмежений простір.

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