Огородники випробували кілька способів обрізання рослин, наприклад, обрізання перцю, але не виявили, що рослини з верхівкою обов'язково дають більше перцю, ніж аналоги без верхівки.
Насправді, в короткі сезони збирання врожаю перцю, здавалося, просто відкладалося трохи довше, оскільки рослинам доводилося рости швидше, щоб наздогнати своїх "побратимів" без верхівки.
Якщо ви живете в регіоні з тривалим сезоном, то додавання топінгу може допомогти, але експерти справді не помітили великої різниці у всіх експериментах.
Досвідчені городники пробували обидва способи протягом кількох років, і рослини перцю, посаджені на сонці, відчували себе однаково добре незалежно від того, були вони з верхівками чи без.
Іноді корисно обрізати нижнє листя перцю, яке може потрапити в бруд, або, якщо ви знаходитесь у вітряній місцевості, іноді обрізка верхніх рослин перцю допомагає зробити рослини більш компактними та стійкими до вітру.
Ви також можете обрізати перець, якщо він посаджений надто близько і перешкоджає циркуляції повітря. Звичайно, не садіть їх надто близько.
Фахівці додавили, що це не завжди легко зробити, коли у вас є зайва розсада перцю та обмежений простір.
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