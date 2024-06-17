Существует множество теорий и способов того, как нужно правильно обрезать перец, чтобы получить максимальный урожай на своем огороде.

Огородники испробовали несколько способов обрезки растений, например, обрезку перца, но не обнаружили, что растения с верхушкой обязательно дают больше перца, чем их аналоги без верхушки.

На самом деле, в короткие сезоны сбор урожая перца, казалось, просто откладывался немного дольше, поскольку растениям приходилось расти быстрее, чтобы догнать своих "собратьев" без верхушки.

Если вы живете в регионе с длительным сезоном, то добавление топпинга может помочь, но эксперты действительно не заметили большой разницы во всех экспериментах.

Опытные огородники пробовали оба способа в течение нескольких лет, и растения перца, посаженные на солнце, чувствовали себя одинаково хорошо независимо от того, были ли они с верхушками или без.

Иногда полезно обрезать нижние листья перца, которые могут попасть в грязь, или, если вы находитесь в ветреной местности, иногда обрезка верхних растений перца помогает сделать растения более компактными и устойчивыми к ветру.

Вы также можете обрезать перец, если он посажен слишком близко и препятствует циркуляции воздуха. Конечно, не сажайте их слишком близко.

Специалисты додавили что это не всегда легко сделать, когда у вас есть лишняя рассада перца и ограниченное пространство.

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