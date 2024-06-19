Горох растет очень быстро и, если сделать все правильно, подарит большой и такой полезный урожай, который можно есть и в сыром виде, и добавлять в блюда.

В зернышках гороха содержится много каротина, витамина С, В и РР, а также калия, фосфора, магния и железа.

Кроме того, горох славится содержанием дефицитной аминокислоты лизина, который способствует наращиванию мышечной массы и регулирует процессы жирового обмена.

Горох является лучшим предшественником любой огородной культуры, поскольку является сидератом – способствует разрыхлению почвы, сдерживает развитие сорняков и патогенной микрофлоры.

Когда и как посеять горох в июне.

Так, опытный хозяин и блогер из Киевской области "valerii_dacha" посеял горох в июне после того, как собрал урожай капусты.

«Сразу после сбора капусты сеем горошек! Зачем это делаем? Всё просто! Горошек обогащает почву азотом, что улучшает его качество для последующих культур. К тому же он быстро растет и дает хороший урожай», - отметил пан Валерий.

Отметим, что согласно посевному календарю, благоприятными днями июня для того, чтобы посеять горох еще есть 19, 20, 21, 23, 26 и 27 число.

Почва для гороха должна быть разрыхлена, удобрена, нейтральна (рН 6,0-7,0). Если на огороде присутствует кислая почва, ее нейтрализуют древесной золой из расчета 200-400 г/кв.м, а уже весной на участок можно внести 10 г селитры на квадратный метр.

Когда и как посеять горох в июне.

Для выращивания гороха следует выбрать солнечный участок с глубоким залеганием подземных вод.

Лучшими предшественниками для гороха будут томаты, капуста, огурцы, картофель и тыквы. А вот участков, где в предыдущем году росли другие бобовые, например фасоль, соя, чечевица или арахис, следует избегать.

Также не стоит сеять горох на одном и том же участке несколько лет подряд.

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