Зібрати великий врожай м’ясистих, солодких і гарних помідорів вдасться, якщо дотримуватись не тільки правил і термінів посадки, а й правильно підживлювати і поливати.

Досвідчені городники, які не перший рік вирощують помідори, знають, що дізнатися про нестачу добрив можна, просто подивившись на рослину.

Так про нестачу азоту сигналізує хлороз, скручування та посвітління листя помідорів, дрібне листя, невеликі плоди, затримка росту. Однак з азотом можна і переборщити – в такому випадку рослина буде рости, але врожаю не подарує.

Якщо листя помідорів стає фіолетовим, загортається вгору – це ознака нестачі фосфору.

Нестача калію дається взнаки, як дрібне листя, зморшкувате. Колір листочків стає строкатим або вигорає.

Розповісти про правильне підживлення томатів, зокрема під час плодоношення, вирішив і досвідчений господар і блогер з Київської області «valerii_dacha».

Для цього пан Валерій використовує добриво з формулою 20-20-20.

«Це ідеальне співвідношення азоту, фосфору і калію допоможе кущам продовжувати активно рости і збільшувати плоди. Саме зараз, під час активного плодоношення, рослини потребують додаткового живлення для підтримки високої врожайності", - зазначив пан Валерій.

За словами господаря, підживлення забезпечить великі та соковиті помідори до кінця сезону.

Крім того, не можна заабуваати поливати рослини до та після внесення добрива таким чином активні речовини краще засвоюються.

«Регулярне підживлення гарантує максимальне засвоєння поживних речовин і захист від стресу», - розповів пан Валерій.

Також блогер відповів на питання, з якою періодичністю треба робити таке підживлення томатів:

«Особливої періодичності немає, тому що у всіх по різному- різна родючість грунту, різна температура, полив та інше. Тому дивимося на рослину і приймаємо рішення!».

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