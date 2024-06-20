Собрать большой урожай мясистых, сладких и красивых помидоров удастся, если соблюдать не только правила и сроки посадки, но и правильно подкармливать и поливать.

Опытные огородники, которые не первый год выращивают помидоры, знают, что узнать недостаток удобрений можно, просто посмотрев на растение.

Так о недостатке азота сигнализирует хлороз, скручивание и осветление листьев помидоров, мелкие листья, небольшие плоды, задержка роста. Однако с азотом можно и переборщить – в таком случае растение будет расти, но урожая не подарит.

Если листья помидоров становятся фиолетовым, заворачивается вверх – это признак недостатка фосфора.

Недостаток калия дает о себе знать, как мелкие листья, морщинистые. Цвет листочков становится пестрым или выгорает.

Рассказать о правильной подкормке томатов, в частности во время плодоношения, решил и опытный хозяин и блогер из Киевской области «valerii_dacha».

Для этого Валерий использует удобрение с формулой 20-20-20.

"Это идеальное соотношение азота, фосфора и калия поможет кустам продолжать активно расти и увеличивать плоды. Именно сейчас, во время активного плодоношения, растения нуждаются в дополнительном питании для поддержания высокой урожайности", - отметил Валерий.

По словам хозяина, подкормка обеспечит большие и сочные помидоры до конца сезона.

Кроме того, нельзя забывать поливать растения до и после внесения удобрения - таким образом активные вещества лучше усваиваются.

«Регулярная подпитка гарантирует максимальное усвоение питательных веществ и защиту от стресса», - рассказал Валерий.

Также блогер ответил на вопрос, с какой периодичностью нужно делать такую ​​подкормку томатов:

«Особой периодичности нет, потому что у всех по разному – разное плодородие почвы, разная температура, полив и прочее. Поэтому смотрим на растение и принимаем решение!».

Последние новости Украины:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.