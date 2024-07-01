Українці закликають дати відстрочку від мобілізації ще однієї категорії чоловіків, стало відомо, про кого йдеться.

В Україні пропонують дати "броню" від мобілізації для всіх педагогів.

Про це йдеться у петиції на сайті президента України.

За словами ініціатора звернення, на сьогоднішній день у нашому законодавстві є парадокс, бо керівник гуртка, який на ставку працює 18 годин, має броню від мобілізації в Україні.

Проте, повідомляє автор петиції Феденченко В'ячеслав, тренер ДЮСШ, який на ставку працює 24 години, під бронювання під час мобілізації в Україні не потрапляє.

"З цього випливає, що люди виконують одну роботу, але працюючий більше вважається "недопедагогом". За різними оцінками в школі працюють 10 - 15% вчителів чоловіків. Враховуючи, що у багатьох дітей батьки в армії, а якщо забрати у дитини ще й тренера" (якого часто самі вихованці називають "другим батьком"), то роль "чоловічого" виховання наближена до 0", - вважає автор петиції.

Також Феденченко додав, що величезне число дітей постраждали від війни, тому не можна позбавляти їх ще можливості займатися улюбленим видом спорту.

"Люди, які за покликом душі пішли до педагогічного ВНЗ, незважаючи на низьку зарплату та постійні тривоги і надалі докладають максимум зусиль для виховання здорових, дисциплінованих, відповідальних, патріотичних українців, мають отримати своє законне право на відстрочку, як і решта педагогів", – резюмував автор звернення до президента.

Станом на 21 червня петиція набрала 187 голосів із 25000 необхідних для того, щоб її розглянув президент України.

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