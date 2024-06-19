Как рассказали в комментарии адвокаты Роман Симутин и Екатерина Анищенко, существует только одно условие, действующее во время мобилизации.

Названо единственное условие, при котором в любом общественном месте, кроме укрытия, граждане могут отказаться от проверки документов со стороны работников ТЦК или правоохранительных органов, в том числе военно-учетных.

Роман Симутин, адвокат и бывший следователь, приводит конкретный пример, иллюстрирующий ситуацию, когда граждане имеют право отказаться от проверки документов стражами порядка во время объявления воздушной тревоги. Он вспоминает случай, когда стражи порядка остановили водителя для проверки на трезвость, но в этот момент раздался сигнал воздушной тревоги. Эта ситуация стала предметом судебного разбирательства, и суд пришел к выводу, что лицо имеет право оправданно отказаться от проверки, если оно направляется к месту укрытия.

По словам Симутина, у граждан, направляющихся к укрытию, есть основания отказать в проверке каких-либо документов во время воздушной тревоги. Даже повестки.

"Ставить под угрозу жизнь — это не может быть оправдано вручением повестки. Это не обсуждаемое право человека", — говорит Роман Симутин.

По словам адвоката Екатерины Анищенко, специализирующейся на вопросах мобилизации, гражданин имеет право отказаться от проверки документов и преследовать до укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Однако после того, как он находится в укрытии, ему нужно будет предоставить документы для подтверждения своих личных данных.

В случае возникновения конфликтных ситуаций гражданин может воспользоваться правом позвонить в полицию, где все разговоры записываются. Кроме того, он имеет право потребовать от стражей порядка включить бодикамеру для записи видеофиксации событий с обеих сторон.

Источник: ТСН.

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