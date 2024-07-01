Украинцы призывают дать отсрочку от мобилизации еще одной категории мужчин, стало известно, о ком идет речь.

В Украине предлагают дать "бронь" от мобилизации для всех педагогов.

Об этом идет речь в петиции на сайте президента Украины.

По словам инициатора обращения, на сегодняшний день в нашем законодательстве есть парадокс, потому что руководитель кружка, который на ставку работает 18 часов, имеет бронь от мобилизации в Украине.

Однако, сообщает автор петиции Феденченко Вячеслав, тренер ДЮСШ, который на ставку работает 24 часа - под бронирование во время мобилизации в Украине не попадает.

"Из этого следует, что люди выполняют одну работу, но работающий больше считается "недопедагогом". По разным оценкам в школе работают 10 – 15 % учителей мужчин. Учитывая, что у многих детей родители в армии, а если забрать у ребенка еще и тренера (которого часто сами питомцы называют "вторым отцом"), то роль "мужского" воспитания приближена к 0", - считает автор петиции.

Также Феденченко добавил, что огромное число детей пострадали от войны, поэтому нельзя лишать их еще и возможности заниматься любимым видом спорта.

"Люди, которые по зову души пошли в педагогический ВУЗ, несмотря на низкую зарплату и постоянные тревоги и в дальнейшем прилагают максимум усилий для воспитания здоровых, дисциплинированных, ответственных, патриотических украинцев, должны получить свое законное право на отсрочку, как и остальные педагоги", - резюмировал автор обращения к президенту.

По состоянию на 21 июня петиция набрала 187 голосов из 25000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Украины.

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