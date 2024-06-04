В социальных сетях распространяется видео со скандалом в Днепре, где зафиксирован конфликт между военнослужащими Вооруженных сил Украины и гражданским лицом. В Днепровском ТЦК объяснили ситуацию.

Представители Днепровского территориального центра комплектования и социальной поддержки прокомментировали инцидент, уточнив, что изображение на видео демонстрирует попытки военных предотвратить возможное уголовное правонарушение, совершенное мобилизованным гражданином.

"Этот гражданин – действующий военнослужащий, призванный на военную службу во время мобилизации. 1 июня он следовал к месту прохождения военной службы в сопровождении военнослужащих ТЦК и СП. Во время движения автомобильным транспортом мобилизованный под надуманным предлогом попросил остановить машину и предпринял попытку побега", - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что таким образом, случайные граждане, выражавшие "соболезнование" лицу, пытавшемуся избежать исполнения своего конституционного долга, и оказывавшие давление на военнослужащих ТЦК и СП, фактически способствовали совершению уголовного преступления.

Уточнили, что военнослужащие, осуществляющие мероприятия по призыву на военную службу, являются должностными лицами, которые выполняют служебные обязанности в условиях военного положения и пользуются защитой закона.

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