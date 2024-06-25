В Одесі з’явилися "громадські формування, які які допомагають співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

В Одесі з’явилися понад 20 "громадських формувань", які надають допомогу працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Однак їхня діяльність не завжди відповідає чинному законодавству.

Про це розповів головний редактор "Інтент" Валерій Болган. За його словами, ці організації були створені ще на початку війни. Він зазначив, що за законом ці формування мають право співпрацювати з поліцією тільки на її запит.

"Ці організації були засновані ще у 2022 році. Хоча вони мають право надавати допомогу поліції на її запит, їхня взаємодія з ТЦК не зовсім відповідає законодавству", — пояснив Болган.

Також Болган повідомив, що Одеська обласна рада звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням дозволити резервування 50% працівників охоронних агентств Одеси. Він відзначив, що ці "громадські формування" часто мають ті ж назви, що й охоронні агентства. Головний редактор наголосив на важливості чіткого регулювання діяльності таких організацій для уникнення правових колізій та забезпечення їхньої діяльності в рамках закону.

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