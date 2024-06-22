Для отримання надбавки до пенсії українець повинен звернутися до будь-якого органу Пенсійного фонду України.

Люди, які мають статус Почесного донора України можуть отримати надбавки до пенсії. В Україні почесні донори отримують надбавку до пенсії, яка становить 10% прожиткового мінімуму на одну особу на місяць. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Українець, який безоплатно здав 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові, отримує статус Почесного донора України.

Згідно із законом України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", такі особи мають право на надбавку до пенсії у розмірі 10% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

А згідно зі законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік" з 1 січня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено в розмірі 2920,00 грн, тому надбавка становить — 292,0 гривні.

Для отримання надбавки до пенсії українець повинен звернутися до будь-якого органу Пенсійного фонду України (ПФУ). Потрібно написати заяву та принести необхідні документи:

паспортом, що посвідчує особу;

ідентифікаційним номером;

посвідченням донора.

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