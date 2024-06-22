Люди, имеющие статус Почетного донора Украины, могут получить надбавки к пенсии. В Украине почетные доноры получают прибавку к пенсии, которая составляет 10% прожиточного минимума на одного человека в месяц. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

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Украинец, безвозмездно сдавший 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови, получает статус Почетного донора Украины.

Согласно закону Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", такие лица имеют право на прибавку к пенсии в размере 10% прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.

А согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" с 1 января прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере 2920,00 грн, поэтому надбавка составляет - 292,0 гривны.

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Для получения надбавки к пенсии украинец должен обратиться в любой орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Следует написать заявление и принести необходимые документы:

  • паспортом, удостоверяющим личность;
  • идентификационным номером;
  • удостоверением донора.

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