В Одессе появилось более 20 "общественных формирований", которые оказывают помощь работникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Однако их деятельность не всегда отвечает действующему законодательству.

Об этом рассказал главный редактор " Интент " Валерий Болган. По его словам, эти организации были созданы еще в начале войны. Он отметил, что по закону эти формирования имеют право сотрудничать с полицией только по ее запросу.

"Эти организации были основаны еще в 2022 году. Хотя они имеют право оказывать помощь полиции по ее запросу, их взаимодействие с ТЦК не совсем соответствует законодательству", — пояснил Болган.

Также Болган сообщил, что Одесский областной совет обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой разрешить резервирование 50% работников охранных агентств Одессы. Он отметил, что эти "общественные формирования" часто имеют те же названия, что и охранные агентства. Главный редактор отметил важность четкого регулирования деятельности таких организаций во избежание правовых коллизий и обеспечения их деятельности в рамках закона.

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