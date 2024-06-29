Близько п'ятидесяти осіб, які мали намір незаконно залишити Україну, виявлено під час спроби проникнення до лісосмуги біля кордону з невизнаним Придністров'ям. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Серед них були 47 військовозобов'язаних чоловіків та організатори, які планували це нелегальне перетинання. Лідером групи виявився поліцейський. Слідство показало, що він і його знайомі організували схему для отримання незаконного доходу, допомагаючи бажаючим виїхати за кордон.

Ці "клієнти" отримували підтримку в організації "операції втеча", яка включала нелегальне перетинання кордону поза офіційними пунктами пропуску. Вартість таких послуг коливалась від 5 до 18,5 тисяч доларів США на людину.

Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження та повідомила про підозру поліцейському одного із районних управлінь Одещини та його спільникам за незаконне перетинання державного кордону з мотивів особистої вигоди. Суд задовольнив клопотання прокурорів щодо застосування запобіжних заходів, утримання під вартою з можливістю внесення застави.

Раніше Politeka також писала про те, що у Львові ТЦК силоміць заштовхали в бус чоловіка. Військовозобов’язаний активно протестував проти затримання, а свідки події взялися знімати все на відео.

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