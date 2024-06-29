Около пятидесяти человек, намеревавшихся незаконно покинуть Украину, обнаружены при попытке проникновения в лесополосу у границы с непризнанным Приднестровьем. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Среди них были 47 военнообязанных мужчин и организаторы, планировавшие это нелегальное пересечение. Лидером группы оказался полицейский. Следствие показало, что он и его знакомые организовали схему для получения незаконного дохода, помогая желающим уехать за границу.

Эти "клиенты" получали поддержку в организации "операции побега", которая включала нелегальное пересечение границы вне официальных пунктов пропуска. Стоимость таких услуг колебалась от 5 до 18,5 тысячи долларов США на человека.

Прокуратура Одесской области открыла уголовное производство и сообщила о подозрении полицейскому одного из районных управлений Одесщины и его сообщникам за незаконное пересечение государственной границы по мотивам личной выгоды. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о применении мер пресечения, содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Ранее Politeka также писала о том, что во Львове ТЦК силой затолкали в бус мужчину. Военнообязанный активно протестовал против задержания, а свидетели происшествия принялись снимать все на видео.

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