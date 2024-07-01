Гороскоп на тиждень з 1 по 7 липня для всіх знаків Зодіаку, дізнайтеся, що приготував для вас Всесвіт у цей період.

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 липня для всіх знаків Зодіаку , наберіть чинності, перебуваючи в безладді моменту.

Ваш гороскоп на тиждень з 1 по 7 липня для всіх знаків Зодіаку:

Овен

Овен, Вам не потрібно в цьому розбиратися, і вже точно не потрібно братися за щось нове цього тижня. Найбільше вам потрібно діяти таким чином, щоб відображати людину, якою ви хочете бути, а не того, ким ви були.

Телець

Зараз не час діяти імпульсивно чи бездумно, Телець. Енергія затемнення на цьому тижні може викликати у вас відчуття, що вам потрібно зробити щось велике – і якнайшвидше. Але хоча внутрішні зрушення зараз добре помітні, зовнішні зміни не такі вже й значні. Цього тижня подбайте про своє внутрішнє благополуччя, оскільки це найефективніший спосіб підтримати загальний стан здоров'я у довгостроковій перспективі.

Близнюки

Ти починаєш бачити речі ясніше, і це справжній подарунок, Зірка-Близнюк. Цього тижня розумно винести уроки зі свого минулого: зверніть увагу на закономірності, які виявлялися у вашому житті за останні два роки, не надто зациклюючись на деталях. Ви єдина загальна частина вашого власного досвіду, тому зосередьтеся на своїй власній участі, наскільки це можливо.

Рак

Те, в чому ви погоджуєтесь брати участь, є відображенням вашої власної емоційної зрілості; цього тижня вам, можливо, доведеться піти від когось, але ви можете просто проявляти стриманість у своїх діях, і ви досягнете кращих результатів із меншим драматизмом.

Лев

Ви не контролюєте ситуацію. Ви не можете змусити інших відчувати якісь почуття, ви не можете спрямовувати їх дії, і як би ви не намагалися, ви не можете регулювати те, що відбувається всередині вас або навколо вас. Незалежно від того, як ви почуваєтеся, це не добре і не погано — це просто життя.

Діва

Те, що ви розумієте якусь річ, не означає, що ви інтегрували і втілили її як щось більше, ніж концепцію. Темрява цього тижня, швидше за все, поставить вас перед обмеженістю вашого розуму, коли ви боротиметеся з почуттями, які є частиною того, через що ви проходите. Поважайте свої почуття та страхи, не втрачаючи в них себе, Діво. Ваш шлях до цілісності, ймовірно, буде трохи повільним і незручним, але воно того варте.

Терези

Якщо ви одержимі або відчуваєте стрес, ви, швидше за все, відчуватимете і діятимете оборонно - і, по суті, створите ту саму динаміку відносин, якої ви щиро воліли б уникнути. Темрява цього тижня викликає сильні почуття та питання про ваше почуття приналежності. Зараз саме час закріпитися в собі, перш ніж прив'язуватися до будь-кого ще.

Скорпіон

Якщо справи пішли не так, як вам хотілося, настав час перегрупуватися і повторити свій план, Скорпіон. Зараз не той час, коли ви, швидше за все, побачите результати своєї праці, але хороша новина полягає в тому, що це не свідчить про те, що щось йде не так. Фактично, якщо те, що ви робите, мотивоване вашою чесністю та ясністю намірів, ви не помилитеся. Будьте терплячі щодо свого прогресу цього тижня.

Стрілець

Настав час сісти зі своїми почуттями, хоч би якими липкими вони здавалися цього тижня. Найгірше, що ви можете зробити, це зайняти оборонну позицію або імпульсивно спробувати виправити або перенаправити свою увагу від своїх емоцій. Сила вашої присутності необхідна вам для створення трансформації, якої ви так глибоко потребуєте. Ви знаходитесь на межі чогось нового та енергійного.

Козеріг

Можна бути одночасно сильним і вразливим, відкритим з чіткими межами та ніжним, але твердим. Головне - знати свій внутрішній світ досить добре, щоб розуміти, що ви можете і чого не можете показати здоровим чином.

Водолій

Іноді вам просто потрібно відступити, Водолію. Швидше за все, цього тижня ви виявите себе втягнутим у якісь липкі емоції, які виявляться у формі нав'язливого мислення. Нічого не поробиш. Відпустіть контроль та спробуйте жити справжнім.

Риби

Місячне затемнення цього тижня викликає у всіх сильні почуття, а це означає, що ваша чутливість швидше за все буде у вогні. Віддайте пріоритет практикам заземлення та центрування. Незалежно від того, чи справді ви духовні чи це просто означає прийняття ванни або тривалу прогулянку, настав час застосувати на практиці інструменти самодопомоги та самоконтролю, над якими ви так старанно працювали.

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