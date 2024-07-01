Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля для всех знаков Зодиака, узнайте, что приготовила для вас Вселенная в этот период.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля для всех знаков Зодиака, вступите в свою силу, находясь в беспорядке момента.

Ваш гороскоп на неделю с 1 по 7 июля для всех знаков Зодиака:

Овен

Овен, Вам не нужно во всем этом разбираться, и уж точно не нужно браться за что-то новое на этой неделе. Больше всего вам нужно действовать таким образом, чтобы отражать человека, которым вы хотите быть, а не того, кем вы были.

Телец

Сейчас не время действовать импульсивно или бездумно, Телец. Энергия затмения на этой неделе может вызвать у вас ощущение, что вам нужно сделать что-то большое — и как можно скорее. Но хотя внутренние сдвиги сейчас хорошо заметны, внешние изменения не так уж и значительны. На этой неделе позаботьтесь о своем внутреннем благополучии, поскольку это наиболее эффективный способ поддержать общее состояние здоровья в долгосрочной перспективе.

Близнецы

Ты начинаешь видеть вещи яснее, и это настоящий подарок, Звезда-Близнец. На этой неделе разумно извлечь уроки из своего прошлого: обратите внимание на закономерности, которые проявлялись в вашей жизни за последние два года, не слишком зацикливаясь на деталях. Вы — единственная общая часть вашего собственного опыта, поэтому сосредоточьтесь на своем собственном участии, насколько это возможно.

Рак

То, в чем вы соглашаетесь участвовать, является отражением вашей собственной эмоциональной зрелости; на этой неделе вам, возможно, придется уйти от кого-то, но вы можете просто проявлять сдержанность в своих действиях, и вы добьетесь лучших результатов с меньшим драматизмом.

Лев

Вы не контролируете ситуацию. Вы не можете заставить других чувствовать какие-либо чувства, вы не можете направлять их действия, и как бы вы ни старались, вы не можете регулировать то, что происходит внутри вас или вокруг вас. Независимо от того, как вы себя чувствуете, это не хорошо и не плохо — это просто жизнь.

Дева

То, что вы понимаете какую-то вещь, не означает, что вы интегрировали и воплотили ее как нечто большее, чем просто концепцию. Затмение на этой неделе, скорее всего, поставит вас перед ограниченностью вашего разума, когда вы будете бороться с чувствами, являющимися частью того, через что вы проходите. Уважайте свои чувства и страхи, не теряя в них себя, Дева. Ваш путь к целостности, вероятно, будет немного медленным и неудобным, но оно того стоит.

Весы

Если вы одержимы или испытываете стресс, вы, скорее всего, будете чувствовать и действовать оборонительно – и, по сути, создадите ту самую динамику отношений, которой вы искренне предпочли бы избежать. Затмение на этой неделе вызовет сильные чувства и вопросы о вашем чувстве принадлежности. Сейчас самое время закрепиться внутри себя, прежде чем привязываться к кому-либо еще.

Скорпион

Если дела пошли не так, как вам хотелось, то пришло время перегруппироваться и повторить свой план, Скорпион. Сейчас не то время, когда вы, скорее всего, увидите результаты своего труда, но хорошая новость заключается в том, что это не является свидетельством того, что что-то идет не так. Фактически, если то, что вы делаете, мотивировано вашей честностью и ясностью намерений, вы не ошибетесь. Будьте терпеливы в отношении своего прогресса на этой неделе.

Стрелец

Пришло время сесть со своими чувствами, какими бы липкими они ни казались на этой неделе. Худшее, что вы можете сделать, — это занять оборонительную позицию или импульсивно попытаться исправить или перенаправить свое внимание от своих эмоций. Сила вашего присутствия необходима вам для создания трансформации, в которой вы так глубоко нуждаетесь. Вы находитесь на грани чего-то нового и энергичного.

Козерог

Можно быть одновременно сильным и уязвимым, открытым с четкими границами и нежным, но твердым. Главное — знать свой внутренний мир достаточно хорошо, чтобы понимать, что вы можете и чего не можете показать здоровым образом.

Водолей

Иногда вам просто нужно отступить, Водолей. Скорее всего, на этой неделе вы обнаружите себя втянутым в какие-то липкие эмоции, которые проявятся в форме навязчивого мышления. Ничего не поделаешь. Отпустите контроль и попытайтесь жить настоящим.

Рыбы

Лунное затмение этой недели вызывает у всех сильные чувства, а это значит, что ваша чувствительность, скорее всего, будет в огне. Отдайте приоритет практикам заземления и центрирования. Независимо от того, действительно ли вы духовны или это просто означает принятие ванны или длительную прогулку, пришло время применить на практике инструменты самопомощи и самоконтроля, над которыми вы так усердно трудились.

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