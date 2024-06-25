В зависимости от того, кто вы и какой у вас знак Зодиака, вы можете быть астрологически созданы для того, чтобы стать космическим бунтовщиком.

Хотя бунт может начаться с первого возмущенного крика, который наполняет наши легкие и вырывается наружу в момент нашего рождения.

1. ВОДОЛЕЙ (20 января – 18 февраля)

Всегда думая, эти люди имеют в голове план, и если что-то встанет на пути их плана, они будут играть в долгую игру, то есть переждать вас, а затем доставить вам то, что «действительно будет». Если вы твердо решили сделать все по-своему , на самом деле не имеет значения, имеете ли вы дело с Водолеем — они сделают все по-своему, несмотря на все ваши усилия. Думаешь, ты все контролируешь? Не с Водолеем, нет. Помните, что долгая игра направлена ​​на то, чтобы вы чувствовали уверенность в том, что все пойдет по-вашему, пока не произойдет БАМ. Этот бунтовщик добился своего... снова.

2. ОВЕН (21 марта – 19 апреля)

Давайте запомним это как принцип на будущее: Овна не волнуют ваши правила . Как и Бог, Овен смеется над вашими планами. И почему? Потому что Овен настолько мятежник, что даже они не знают, что у них на уме, все, что они знают, это то, что они собираются сделать это по-своему, всеми правдами и неправдами. Единственное, на что вы можете рассчитывать, это то, что они предсказуемы; Ожидайте, что ваш партнер-Овен будет противоречить всему, что вы говорите, и имейте в виду, что даже если вы согласны с его идеей плана, где-то в процессе он, скорее всего, тоже восстанет против этого.

3. ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)

То, что кажется очевидным в природе Тельца, проявляется в гораздо более тонкой форме бунта, чем вы можете себе представить. Весь этот трюк с «упрямой натурой»? О, это правда, но это также и прочная основа их личного бунта. Просто попробуйте заставить человека, рожденного под знаком быка, сделать что-то, против чего он категорически против. Вам будет легче передвигаться по небольшому зданию. Когда Телец бунтует , ему не нужно озвучивать свое намерение. Они просто не двигаются, что делает их одним из самых непослушных знаков зодиака.

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