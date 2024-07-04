Гороскоп на 4 липня для всіх знаків Зодіаку, проте причиною вибухів можуть стати наші власні чутливі сторони.

Якщо ми намагатимемося усвідомити емоційні потреби оточуючих, ми зможемо використовувати інтенсивну енергію дня для продуктивних проривів, а чи не для безглуздого руйнації.

Овен

21 березня – 19 квітня

Ваша звичайна впевненість може похитнутися сьогодні, оскільки ви почуваєтеся більш вразливим і потребуєте прийняття. Ви можете особливо відчувати, що ваша сім'я не задовольняє ці потреби для вас, особливо якщо ваші цінності відрізняються від них. Ви можете бути готові агресивно захищати свої принципи за будь-якої можливості, однак ви можете досягти дивовижного прогресу, якщо зосередитеся на тому, щоб дати іншим безпечний простір, щоб вони могли відкритися і розповісти про свої рани. Деякі люди, які здаються суворими, не добріші до себе, ніж до вас.

Телець

20 квітня-20 травня

Люди поряд з вами, такі як сусіди або брати і сестри, можуть звести вас з розуму сьогодні, і ви можете виявитися тим, хто виглядає неврівноваженим, захищаючи свою територію. Але чи справді проблема в тому, що зробили ці люди, чи інцидент якимось чином розкрив старі рани? Вам може бути важко продуктивно говорити про те, що турбує вас зараз, тому що ви можете не відчувати себе в даний момент - ви можете дрейфувати в минуле і назад. Зачекайте, поки ви не відчуєте себе заземленішим, перш ніж стикатися з будь-ким.

Близнюки

21 травня – 20 червня

У ці дні ви можете почуватися трохи ізольованим, особливо якщо у вас є відчуття, що ваша соціальна мережа не поділяє деякі з ваших найважливіших цінностей. Може здатися складним подолати цей розрив, але незвичайний підхід може допомогти вам знайти несподівані точки зіткнення з іншими. Замість того, щоб заглиблюватись у філософські теми та сперечатися про речі, в яких ви не згодні, спробуйте розповісти людям про дикий сон, який вам нещодавно наснився. Коли ви дивуєте людей, вони можуть здивувати вас у відповідь.

Рак

21 червня-22 липня

Сьогодні ви можете шокувати людей у ​​своїй спільноті чи соціальних мережах своїм пристрасним захистом своїх принципів. Навіть якщо вас часто вважають м'яким, іноді справжня м'якість потребує трохи жорсткості. Вас може вивести із себе ситуація, коли право людини бути тим, хто вона є, не поважається, особливо якщо у вас був такий негативний досвід спілкування з авторитетною фігурою у минулому. Будь-хто, хто дражнить ведмедя, зазвичай заслуговує на те, що отримує.

Лев

23 липня – 22 серпня

Конфлікт між вами та авторитетною фігурою сьогодні може вийти з-під контролю. Вони можуть бути переконані, що закон на їх стороні, але на ваш погляд вони можуть застосовувати правила довільно або непослідовно. Або, можливо, в самих правилах є щось нелюдське, і тепер ви схильні покликати їх до відповіді. Тим не менш, незалежно від того, наскільки ця людина заслуговує на догану, переконайтеся, що ви зможете жити з наслідками.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Ваші інтелектуальні дослідження останнім часом могли прийняти незвичайний оборот, можливо, навіть у тому, що ваше коло спілкування вважало б табу. Якщо ви не присвятили цих людей змін у своєму житті, просте взаємодія з ними може відчуватися як таємна шпигунська місія. Вам не потрібно вивалювати все сьогодні, якщо ви до цього не готові, але прислухайтеся до своєї інтуїції, щоб дізнатися, чи ви бачите себе в цій компанії надовго.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Сьогодні може виникнути конфлікт між близькими стосунками та вашими особистими амбіціями. По-перше, перегляньте, чи є ваша поточна угода про спільне використання ресурсів у відносинах частиною проблеми. Хоча співпраця може бути корисною, якщо всі учасники дійсно хочуть, щоб ви досягли успіху, ви можете опинитися під загрозою, якщо у вас чи в іншої людини є певна неоднозначність щодо ваших цілей. Ви, можливо, не зможете проникнути у голову кожного, але ви можете побачити, що працює, а що ні зараз.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Сьогодні важливі стосунки у вашому житті можуть бути руйнівними та тривожними. Ви можете почуватися особливо розчарованим, якщо інша людина ненадійна, залишаючи вас з більшою відповідальністю, ніж ви вважаєте справедливою. Ви не можете контролювати нікого іншого, але знаходження іншого способу зрозуміти, що на вас впало, може зробити ваші зобов'язання більш терпимими. У цій історії може бути більше, ніж ви бачите, на перший погляд. Навіть якщо ви не можете розраховувати на інших, ви можете пишатися тим, що завжди можете розраховувати на себе.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Поділ обов'язків може перерости у великий конфлікт сьогодні, особливо якщо ще один додаток до вашого списку справ нагадає вам, що все, здається, залежить лише від вас. Конфлікт може бути гарною справою у довгостроковій перспективі, оскільки він може дати зрозуміти всім, що потрібно вирішити. Як тільки ви привернете їхню увагу, ви зможете конструктивно працювати з іншими. Тепер ви можете ясно бачити загальну картину, тому направте свою мотивацію на розробку плану, який враховуватиме потреби кожної залученої людини.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Те, що починається як розвага, сьогодні може перейти межу небезпеки. Якщо ви знаєте, що збираєтеся ризикнути, постарайтеся наперед з'ясувати, хто буде відповідальним, якщо щось піде не так. Спроба залагодити ситуацію після того, як нещасний випадок уже стався, може призвести до конфлікту, який завдасть шкоди відносинам і стане довгостроковою проблемою. Люди навколо вас можуть шукати можливості звалити провину на інших, тому грайте якомога обережніше.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Сьогодні відносини будинку можуть вивести вас із себе. Вам може бути важко донести свою точку зору, коли ви намагаєтеся спілкуватися про повсякденні домашні обов'язки, що призводить до того, що ви почуваєтеся скривдженим або незрозумілим на додаток до початкової проблеми. Однак ви можете розширити свої можливості, зробивши усвідомлений вибір того, що для вас важливіше: вирішити проблему чи відчути себе зрозумілим. Витративши час на те, щоб розплутати емоційний вузол, ви можете дати вихідний списку справ.

Риби

19 лютого-20 березня

Сьогодні ви можете захотіти розважитись, але сама думка про необхідність дотримуватися бюджету може вас вивести з себе. Якщо ви не можете дозволити собі всі задоволення, які хочете, ви можете відчувати себе погано або заздрити іншим, у яких, як вам здається, їх більше. Однак розмова може бути дуже стимулюючою, і зазвичай вона безкоштовна. Цікаві люди можуть ховатися в рутинних і звичайних куточках вашого життя, тому будьте відкриті для можливостей для хвилювання там.

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