Гороскоп на 4 июля для всех знаков Зодиака, однако причиной взрывов могут стать наши собственные чувствительные стороны.

Если мы постараемся осознать эмоциональные потребности окружающих, мы сможем использовать интенсивную энергию дня для продуктивных прорывов, а не для бессмысленного разрушения.

Овен

21 марта – 19 апреля

Ваша обычная уверенность может пошатнуться сегодня, поскольку вы чувствуете себя более уязвимым и нуждаетесь в принятии. Вы можете особенно чувствовать, что ваша семья не удовлетворяет эти потребности для вас, особенно если ваши ценности отличаются от их. Вы можете быть готовы агрессивно защищать свои принципы при любой возможности, однако вы можете добиться удивительного прогресса, если сосредоточитесь на том, чтобы дать другим безопасное пространство, чтобы они могли открыться и рассказать о своих ранах. Некоторые люди, которые кажутся суровыми, не добрее к себе, чем к вам.

Телец

20 апреля-20 мая

Люди рядом с вами, такие как соседи или братья и сестры, могут свести вас с ума сегодня, и вы можете оказаться тем, кто выглядит неуравновешенным, защищая свою территорию. Но действительно ли проблема в том, что сделали эти люди, или инцидент каким-то образом вскрыл старые раны? Вам может быть трудно продуктивно говорить о том, что беспокоит вас в данный момент, потому что вы можете не чувствовать себя в настоящем моменте — вы можете дрейфовать в прошлое и обратно. Подождите, пока вы не почувствуете себя более заземленным, прежде чем сталкиваться с кем-либо.

Близнецы

21 мая – 20 июня

В эти дни вы можете чувствовать себя немного изолированным, особенно если у вас есть ощущение, что ваша социальная сеть не разделяет некоторые из ваших самых важных ценностей. Может показаться сложным преодолеть этот разрыв, но необычный подход может помочь вам найти неожиданные точки соприкосновения с другими. Вместо того чтобы углубляться в философские темы и спорить о вещах, в которых вы не согласны, попробуйте рассказать людям о диком сне, который вам недавно приснился. Когда вы удивляете людей, они могут удивить вас в ответ.

Рак

21 июня-22 июля

Сегодня вы можете шокировать людей в своем сообществе или в социальных сетях своей страстной защитой своих принципов. Даже если вас часто считают мягким, иногда истинная мягкость требует немного жесткости. Вас может вывести из себя ситуация, когда право человека быть тем, кто он есть, не уважается, особенно если у вас был такой негативный опыт общения с авторитетной фигурой в прошлом. Любой, кто дразнит медведя, обычно заслуживает того, что получает.

Лев

23 июля – 22 августа

Конфликт между вами и авторитетной фигурой сегодня может выйти из-под контроля. Они могут быть убеждены, что закон на их стороне, но с вашей точки зрения они могут применять правила произвольно или непоследовательно. Или, возможно, в самих правилах есть что-то бесчеловечное, и теперь вы склонны призвать их к ответу. Тем не менее, независимо от того, насколько этот человек заслуживает выговора, убедитесь, что вы сможете жить с последствиями.

Дева

23 августа – 22 сентября

Ваши интеллектуальные изыскания в последнее время могли принять необычный оборот, возможно, даже в том, что ваш круг общения считал бы табу. Если вы не посвятили этих людей в изменения в своей жизни, простое взаимодействие с ними может ощущаться как тайная шпионская миссия. Вам не нужно вываливать все сегодня, если вы к этому не готовы, но прислушайтесь к своей интуиции, чтобы узнать, видите ли вы себя в этой компании надолго.

Весы

23 сентября – 22 октября

Сегодня может возникнуть конфликт между близкими отношениями и вашими личными амбициями. Во-первых, посмотрите, является ли ваше текущее соглашение о совместном использовании ресурсов в отношениях частью проблемы. Хотя сотрудничество может быть полезным, если все участники действительно хотят, чтобы вы добились успеха, вы можете оказаться под угрозой, если у вас или у другого человека есть некоторая неоднозначность в отношении ваших целей. Вы, возможно, не сможете проникнуть в голову каждого, но вы можете увидеть, что работает, а что нет сейчас.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня важные отношения в вашей жизни могут быть разрушительными и тревожными. Вы можете чувствовать себя особенно разочарованным, если другой человек ненадежен, оставляя вас с большей ответственностью, чем вы считаете справедливым. Вы не можете контролировать никого другого, но нахождение другого способа понять, что на вас свалилось, может сделать ваши обязательства более терпимыми. В этой истории может быть больше, чем вы видите на первый взгляд. Даже если вы не можете рассчитывать на других, вы можете гордиться тем, что всегда можете рассчитывать на себя.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Разделение обязанностей может перерасти в крупный конфликт сегодня, особенно если еще одно дополнение к вашему списку дел напомнит вам, что все, кажется, зависит только от вас. Конфликт может быть хорошим делом в долгосрочной перспективе, так как он может дать понять всем, что нужно решить. Как только вы привлечете их внимание, вы сможете конструктивно работать с другими. Теперь вы можете ясно видеть общую картину, поэтому направьте свою мотивацию на разработку плана, который будет учитывать потребности каждого вовлеченного человека.

Козерог

22 декабря – 19 января

То, что начинается как развлечение, сегодня может перейти черту опасности. Если вы знаете, что собираетесь рискнуть, постарайтесь заранее выяснить, кто будет ответственным, если что-то пойдет не так. Попытка уладить ситуацию после того, как несчастный случай уже произошел, может привести к конфликту, который нанесет ущерб отношениям и станет долгосрочной проблемой. Люди вокруг вас могут искать возможности свалить вину на других, поэтому играйте как можно осторожнее.

Водолей

20 января – 18 февраля

Сегодня отношения дома могут вывести вас из себя. Вам может быть трудно донести свою точку зрения, когда вы пытаетесь общаться о повседневных домашних обязанностях, что приводит к тому, что вы чувствуете себя обиженным или непонятым в дополнение к изначальной проблеме. Однако вы можете расширить свои возможности, сделав осознанный выбор того, что для вас важнее: решить проблему или почувствовать себя понятым. Потратив время на то, чтобы распутать эмоциональный узел, вы можете дать выходной своему списку дел.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня вы можете захотеть развлечься, но сама мысль о необходимости придерживаться бюджета может вас вывести из себя. Если вы не можете позволить себе все удовольствия, которые хотите, вы можете чувствовать себя плохо или завидовать другим, у которых, как вам кажется, их больше. Однако разговор может быть очень стимулирующим, и обычно он бесплатный. Интересные люди могут скрываться в самых рутинных и обыденных уголках вашей жизни, поэтому будьте открыты для возможностей для волнения там.

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