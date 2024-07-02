Факты в картах Таро помогут людям принимать правильные решения, связанные с деятельностью, а также подготовить необходимый образ мышления.

Список счастливых зодиаков согласно гороскопу Таро на неделю с 1 по 7 июля:

Овен

На этой неделе удача будет на стороне Овна , и перед людьми откроются новые возможности в определенных областях. Пришло время увеличить финансы, и откроются различные источники дохода. У уроженцев появятся разные идеи, связанные с их работой или деловой жизнью, и настало время оправдать ожидания. Неделя поможет принять решение о подходящих сделках, которые могут принести или разрушить ваше состояние. Будет уверенность в мышлении и отношении людей, и, таким образом, шансы на успех действительно высоки. Не позволяйте путанице сорвать ваш путь к славе и следуйте советам экспертов. Счастливым цветом станет темно-бордовый.

Близнецы

Неделя будет наполнена позитивом и любовью к знаку зодиака Близнецы . Туз Кубков в любовном раскладе является показателем устоявшейся любви в вашей жизни. Если вы планируете пожениться, то неделя принесет вам еще больше хороших новостей! Уроженцы будут финансово обеспечены, и на работе будет гармония. Десятка Пентаклей указывает на то, что зодиак может получить большую финансовую выгоду, а также на то, что время благоприятно для осуществления подходящих инвестиций. Тройка Кубков в гороскопе говорит о том, что шансы завершить незавершенную работу или проект действительно высоки. Удачный цвет на этой неделе — изумрудно-зеленый.

Дева

Для Дев это будет захватывающее время и возможность максимально использовать благоприятные времена. Двойка Кубков гарантирует, что счастливый этап в жизни близок и шансы на выполнение задач очень высоки. Ваши отношения с партнером останутся стабильными, а конфронтация уменьшится. Время гарантировано для ваших финансов, и на вашей работе может быть повышение по службе. Для деловых людей это хорошее время для заключения выгодных сделок с подходящим результатом.

Весы

На этой неделе в семейной и трудовой жизни зодиаков Весов будут счастливые повороты. Паж Кубков в любовном раскладе указывает на время предложений и бракосочетания. Своими добрыми делами люди также приобретут репутацию в обществе или окружении. Неделя благоприятна для финансовых результатов, поэтому шансы заработать деньги высоки. Ваше здоровье в этот период останется стабильным, и есть возможность продвижения по службе. Семейные отношения переживают новый виток, и шансы на путешествие также велики.

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