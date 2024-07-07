Гороскоп на 7 липня для всіх знаків Зодіаку , наш підхід до зростання та зцілення може коливатися між крайнощами.

Однак ми повинні спробувати знайти найкраще з обох світів.

Овен

21 березня – 19 квітня

Спілкування з іншими може допомогти впоратися з будь-якими поточними почуттями смутку. Якщо ви почуваєтеся пригніченою перспективою говорити безпосередньо про свої емоції, може бути простіше розслабитися та повеселитися з тим, хто вам подобається. Прийняття легкого підходу значить придушення своїх почуттів, це означає вирішення проблем комфортніше. Художній або фізичний вихід може бути особливо корисним, оскільки творча сила може протидіяти будь-якому почуттю безсилля, яке спричиняє ваші проблеми.

Телець

20 квітня-20 травня

Старі сімейні таємниці можуть обтяжувати вас сьогодні, але ви можете усвідомити, що ваше нинішнє домашнє життя допомагає залікувати шрами минулого. Однак будьте обережні, коли ви говорите зі своїми однолітками про ситуацію, оскільки вони можуть інтерпретувати її через призму власних цінностей, а не розуміти, що насправді працює для вас. На даний момент вам, можливо, краще опрацьовувати вашу сімейну драму тільки з людьми, які вже залучені до неї та розуміють її унікальну динаміку.

Близнюки

21 травня – 20 червня

У вашій групі друзів зараз може бути драма, і у вас можуть бути цілющі слова, необхідні, щоб заспокоїти всіх. Однак це може викликати спогади про минулу ситуацію, коли ви, можливо, почувалися відповідальним за пом'якшення настрою батька чи іншої авторитетної постаті. Вам може бути легше відчувати гнів через поточний конфлікт, ніж визнати, що ви були поранені раніше у своєму житті, але постарайтеся усвідомлювати, звідки походять ваші реакції. Це дві різні ситуації.

Рак

21 червня-22 липня

Фінансове зростання може відчуватися сьогодні чудово, особливо якщо ви бачите в ньому щось більше, ніж просто гроші. Ви можете інтерпретувати його як підтвердження того, що ви дійсно дотримувалися правильного шляху в житті, навіть якщо у вас, можливо, були серйозні скептики на початку. Однак будьте обережні з тим, наскільки креативними ви є в своїй інтерпретації, оскільки у вас також є потенціал ідеалізувати якусь філософію таким чином, що це може вийти з-під контролю! Вам може бути краще просто насолоджуватися своїм бонусом у реальному світі.

Лев

23 липня – 22 серпня

Сьогодні ви можете відчувати себе дуже привабливими та популярними, але не віддавайте свою силу в запалі моменту, просто щоб отримати додаткову їжу для свого его. Можливо, хтось тішить вас, намагаючись змусити вас погодитися на щось, що не буде у ваших інтересах. Зберігайте свій інтелект і дуже уважно дивіться на будь-яку пропозицію, яка включає обмін грошима чи іншими ресурсами. Якщо деталі неясні, будь-яка двозначність навряд чи буде вирішена на вашу користь.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Хтось, хто винен вам, міг би повернути вам борг сьогодні, але він, можливо, не хоче, щоб до ситуації привертали надто багато уваги. Він може навіть невизначено говорити про причини, через які він тримає все таємно. Хоча ви можете знайти всю цю секретність, що інтригує, постарайтеся не будувати фантазій про цю людину і не вплутуватися в його драму. Просто цінуйте будь-яке зведення рахунків, які ви отримуєте, і насолоджуйтесь цим наодинці, якщо немає необхідності залучати інших.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Старі рани від минулих стосунків можна залікувати за допомогою друзів. Можливо, ви відчували себе негідними уваги колишніх коханих та інших близьких партнерів, ніби вам потрібно було попрацювати, щоб заслужити своє місце у їхніх серцях. На щастя, коли ви приймаєте себе таким, яким ви є зараз, ви розвиваєте самоповагу, необхідну для того, щоб тягтися до людей, які приймають вас сьогодення. Якщо зараз ви в хорошому місці, настав час усвідомити, як далеко ви просунулися!

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Ваші професійні досягнення сьогодні можуть захоплюватися, що може допомогти вам позбутися будь-яких почуттів невідповідності, які ви відчуваєте по відношенню до своєї роботи. Якщо ви, наприклад, соромитеся поточного статусу своєї роботи, ви можете усвідомити, як сильно ваша робота впливає на життя інших. Хоча пишатися своєю роботою – це добре, не дозволяйте цьому спонуканню до самолюбства заманити вас у оманливу фінансову угоду. Ви можете насолоджуватися плодами своєї праці, не наражаючи себе на додаткові ризики.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Відчуття будинку може бути важко знайти для вас зараз. Можливо, вас не сильно турбує ця неприкаяність поодинці, але хтось близька вам людина може підштовхнути вас до прийняття зобов'язань щодо чогось надійнішого. Почніть свій пошук із розгляду того, що історично було надійним у вашому житті. Ви можете виявити, що єдине постійне, що залишалося з вами протягом усього, - це ваша власна прихильність до пригод. Пам'ятайте про це, коли будете готові збудувати свій новий фундамент.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Дозволяючи своїй сім'ї вкладатись у вас, ви можете допомогти залікувати рани минулого. Люди, які колись завдали вам болю, можуть не відчувати себе здатними вибачитися вголос, тому натомість вони можуть спробувати показати своїми діями, що вони змінилися. Це може дійти до того, що ви навіть подумаєте, що вони занадто драматично компенсують. Вони можуть відчути полегшення, якщо ви почнете пряму розмову, але робіть це тільки в тому випадку, якщо вистачить витримки допомогти їм впоратися з їх сильними емоціями.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Сьогодні ви могли б провести зцілюючу бесіду в близьких відносинах, хоча у вас та іншої людини все ще можуть бути проблеми з чітким розумінням питань, що стосуються грошей чи матеріальних благ. Хоча це може бути тим, що спочатку спровокувало велику розмову, може стати очевидним, що основна проблема насправді полягає у глибших, невдоволених потребах між вами двома. Зміцнивши свій базовий фундамент, ви зможете пропрацювати тонші деталі в інший день.

Риби

19 лютого-20 березня

Коли ви старанно працюєте та виконуєте свої обов'язки, ви можете почуватися добре, живучи в гармонії зі своїми цінностями. Ваша практична сторона може здивувати вас прямо зараз; ви, як правило, відомі тим, що бачите, що в житті є щось більше, ніж списки справ та продуктивність, але виконання справ на Землі може бути більш задовольняючим сьогодні, ніж ви думали раніше. Конкретні досягнення також можуть дати вам певну стабільність, яку інакше було б важко знайти у вашій текучій особистості.

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