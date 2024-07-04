Однако некоторые люди гораздо более вспыльчивы, чем другие, и астрология может выявить, какие знаки зодиака предрасположены к вспыльчивости.

У каждого знака Зодиака время от времени бывают такие дни, когда чувствуешь себя более раздражительным, чем обычно.

И у всех нас были моменты, когда что-то такое незначительное, как пролитый кофе или заклинивший принтер, практически портило нам день.

У каких знаков зодиака самый вспыльчивый характер?

Хотите верьте, хотите нет, но есть несколько знаков зодиака, чей нрав берет верх.

1. Овен (21 марта - 19 апреля)

Овен известен своей импульсивностью и агрессивностью .

Они конкурентоспособны и легко расстраиваются. Когда они сталкиваются с конфликтами и неприятностями, они реагируют гневом.

У них не так много терпения. Например, Овен, скорее всего, будет много ругаться, когда столкнется с пробками или переполненным метро по дороге на работу.

2. Рак (21 июня - 22 июля)

Раки эмоциональны и чувствительны . Не нужно многого, чтобы расстроить этот знак зодиака.

Раки также пессимистичны и подозрительны. Они, вероятно, устроят истерику во время споров с партнером или друзьями.

Например, если Рака не пригласили на вечеринку к другу, он, скорее всего, на следующий день отправит ей гневное сообщение или даже набросится на нее в социальных сетях.

3. Лев (23 июля - 22 августа)

Львам трудно сохранять хладнокровие. Они шумные и напряженные.

Хуже того, их могут очень расстроить даже самые незначительные вещи.

Например, если кто-то из друзей одолжит их рубашку и вернет ее с небольшим пятном, Львы, вероятно, начнут громкую ругань. Даже когда они находятся на публике, Львы известны тем, что устраивают большие сцены из-за мелочей.

4. Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы напористы и свирепы . Когда дела идут не так, как им хочется, они могут очень разозлиться. Некоторые Скорпионы даже известны своей жестокостью!

Когда у Скорпионов случаются истерики, они, скорее всего, будут кричать и ломать вещи. Будьте осторожны в следующий раз, когда окажетесь рядом с этим сердитым знаком зодиака!

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