Гороскоп на 7 июля для всех знаков Зодиака, наш подход к росту и исцелению может колебаться между крайностями.

Однако, мы должны попытаться найти лучшее из обоих миров.

Овен

21 марта – 19 апреля

Общение с другими людьми может помочь справиться с любыми текущими чувствами грусти. Если вы чувствуете себя подавленным перспективой говорить напрямую о своих эмоциях, может быть проще расслабиться и повеселиться с тем, кто вам нравится. Принятие легкого подхода не означает подавление своих чувств, это означает решение проблем более комфортным образом. Художественный или физический выход может быть особенно полезен, поскольку творческая сила может противодействовать любому чувству бессилия, которое вызывают ваши проблемы.

Телец

20 апреля-20 мая

Старые семейные тайны могут тяготить вас сегодня, но вы можете осознать, что ваша нынешняя домашняя жизнь помогает залечить шрамы прошлого. Однако будьте осторожны, когда вы говорите со своими сверстниками о ситуации, поскольку они могут интерпретировать ее через призму своих собственных ценностей, а не понимать, что на самом деле работает для вас. На данный момент вам, возможно, лучше прорабатывать вашу семейную драму только с людьми, которые уже вовлечены в нее и понимают ее уникальную динамику.

Близнецы

21 мая – 20 июня

В вашей группе друзей сейчас может быть драма, и у вас могут быть исцеляющие слова, необходимые, чтобы успокоить всех. Однако это может вызвать воспоминания о прошлой ситуации, когда вы, возможно, чувствовали себя ответственным за смягчение настроения родителя или другой авторитетной фигуры. Вам может быть легче чувствовать гнев из-за текущего конфликта, чем признать, что вы были ранены ранее в своей жизни, но постарайтесь осознавать, откуда исходят ваши реакции. Это две разные ситуации.

Рак

21 июня-22 июля

Финансовый подъем может ощущаться сегодня замечательно, особенно если вы видите в нем нечто большее, чем просто деньги. Вы можете интерпретировать его как подтверждение того, что вы действительно следовали правильному пути в жизни, даже если у вас, возможно, были серьезные скептики в начале. Однако будьте осторожны с тем, насколько креативны вы в своей интерпретации, поскольку у вас также есть потенциал идеализировать какую-то философию таким образом, что это может выйти из-под контроля! Вам может быть лучше просто наслаждаться своим бонусом в реальном мире.

Лев

23 июля – 22 августа

Сегодня вы можете чувствовать себя весьма привлекательными и популярными, но не отдавайте свою силу в пылу момента, просто чтобы получить дополнительную пищу для своего эго. Возможно, кто-то льстит вам, пытаясь заставить вас согласиться на что-то, что не будет в ваших интересах. Сохраняйте свой интеллект и очень внимательно смотрите на любое предложение, включающее обмен деньгами или другими ресурсами. Если детали неясны, любая двусмысленность вряд ли будет решена в вашу пользу.

Дева

23 августа – 22 сентября

Кто-то, кто должен вам, мог бы вернуть вам долг сегодня, но он, возможно, не хочет, чтобы к ситуации привлекали слишком много внимания. Он может даже неопределенно говорить о причинах, по которым он держит все в тайне. Хотя вы можете найти всю эту секретность интригующей, постарайтесь не строить фантазий об этом человеке и не ввязываться в его драму. Просто цените любое сведение счетов, которое вы получаете, и наслаждайтесь этим в одиночестве, если нет необходимости вовлекать других.

Весы

23 сентября – 22 октября

Старые раны от прошлых отношений можно залечить с небольшой помощью друзей. Возможно, вы чувствовали себя недостойными внимания бывших возлюбленных и других близких партнеров, как будто вам нужно было потрудиться, чтобы заслужить свое место в их сердцах. К счастью, когда вы принимаете себя таким, какой вы есть сейчас, вы развиваете самоуважение, необходимое для того, чтобы тянуться к людям, которые принимают вас настоящего. Если сейчас вы в хорошем месте, пришло время осознать, как далеко вы продвинулись!

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Вашими профессиональными достижениями сегодня могут восхищаться, что может помочь вам избавиться от любых чувств несоответствия, которые вы испытываете по отношению к своей работе. Если вы, например, стыдитесь текущего статуса своей работы, вы можете осознать, насколько сильно ваша работа влияет на жизни других. Хотя гордиться своей работой — это хорошо, не позволяйте этому побуждению к самолюбию заманить вас в обманчивое финансовое соглашение. Вы можете наслаждаться плодами своего труда, не подвергая себя дополнительным рискам.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Ощущение дома может быть трудно найти для вас в данный момент. Возможно, вас не сильно беспокоит эта неприкаянность в одиночку, но кто-то близкий вам человек может подтолкнуть вас к принятию обязательств относительно чего-то более надежного. Начните свой поиск с рассмотрения того, что исторически было надежным в вашей жизни. Вы можете обнаружить, что единственное постоянное, что оставалось с вами на протяжении всего, — это ваша собственная приверженность приключениям. Помните об этом, когда будете готовы построить свой новый фундамент.

Козерог

22 декабря – 19 января

Позволяя своей семье вкладываться в вас, вы можете помочь залечить раны прошлого. Люди, которые когда-то причинили вам боль, могут не чувствовать себя способными извиниться вслух, поэтому вместо этого они могут попытаться показать своими действиями, что они изменились. Это может дойти до того, что даже вы подумаете, что они слишком драматично компенсируют. Они могут почувствовать облегчение, если вы начнете прямой разговор, но делайте это только в том случае, если у вас хватит выдержки помочь им справиться с их сильными эмоциями.

Водолей

20 января – 18 февраля

Сегодня вы могли бы провести исцеляющую беседу в близких отношениях, хотя у вас и другого человека все еще могут быть проблемы с четким пониманием вопросов, касающихся денег или материальных благ. Хотя это может быть тем, что изначально спровоцировало большой разговор, может стать очевидным, что основная проблема на самом деле заключается в более глубоких, неудовлетворенных потребностях между вами двумя. Укрепив свой базовый фундамент, вы сможете проработать более тонкие детали в другой день.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Когда вы усердно работаете и выполняете свои обязанности, вы можете чувствовать себя хорошо, живя в гармонии со своими ценностями. Ваша практическая сторона может удивить вас прямо сейчас; вы, как правило, известны тем, что видите, что в жизни есть нечто большее, чем списки дел и производительность, но выполнение дел на Земле может быть более удовлетворяющим сегодня, чем вы думали раньше. Конкретные достижения также могут дать вам некоторую стабильность, которую в противном случае было бы трудно найти в вашей текучей личности.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.