Астрологиня попередила про головні небезпеки і можливості поточного тижня – з 8 по 14 липня.

Цей тиждень з 8 по 14 липня може принести серйозні зміни у фінансах, а також проблеми із технікою.

Зв словами астрологині і авторки сторінки «Scorpio», перша половина тижня з 8 по 14 липня буде позитивною та романтичною.

А от у другій половині тижня з 8 по 14 липня Венера переходить у Лев, де утворює опозицію з Плутоном.

Це за словами астролога, спровокує шквал емоцій, з'являться підозри по відношенню до партнерів, взаємна немотивована агресія.

«Взаємини між партнерами електризуються. Жінкам бажано уникати взаємодії з чоловіками. Можливі також неочікувані фінансові зміни», - попередила астрологиня.

Крім цього, протягом всього тижня з 8 по 14 липня люди будуть знаходитись під дією з'єднання між Марсом та Ураном, яке відбудеться 15.07.

«Тож не перевтомлюйтесь, бо будуть відчуватися скачки енергії - після підйому можливе раптове знесилення. У кого проблеми з тиском - слідкуйте за ним та не нервуйте. Також у цей період виникатимуть проблеми з технікою, з авто, з електроприладами», - розповіла астрологиня.

Експертка також порадила уникати висоти та перельотів.

Важливих аспектів понеділка, 8 липня, одразу три. Так, Венера секстиль Уран - сприятливі можливості у фінансовій сфері та у колективній роботі, налагодження партнерських стосунків.

«Меркурій секстиль Юпітер - оптимізм, сприятливо для навчання, для ділових знайомств, для подорожей, для медичних обстежень», - пояснила авторка каналу з астрологічними прогнозами.

Однак ввечері 8 липня Луна утворює квадрат з Марсом, що провокує аварійність та конфліктність.

«Тож варто взяти це до уваги та бути стриманішим сьогодні протягом дня, не поспішати, не вступати в суперечки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги», - радить астрологиня.

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