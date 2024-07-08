Астрологиня предупредила о главных опасностях и возможностях текущей недели – с 8 по 14 июля.

Эта неделя с 8 по 14 июля может принести серьезные изменения в финансах, а также проблемы с техникой.

По словам астролога и автора страницы «Scorpio», первая половина недели с 8 по 14 июля будет положительной и романтичной.

А вот во второй половине недели с 8 по 14 июля Венера переходит в Лев, где образует оппозицию с Плутоном.

Это по словам астролога, спровоцируюет шквал эмоций, появятся подозрения по отношению к партнерам, взаимная немотивированная агрессия.

«Взаимоотношения между партнерами электризуются. Женщинам желательно избегать взаимодействия с мужчинами. Возможны также неожиданные финансовые изменения», – предупредила астролог.

Кроме того, в течение всей недели с 8 по 14 июля люди будут находиться под действием соединения между Марсом и Ураном, которое состоится 15.07.

«Поэтому не переутомляйтесь, потому что будут ощущаться скачки энергии – после подъема возможно внезапное истощение. У кого проблемы с давлением – следите за ним и не нервничайте. Также в этот период будут возникать проблемы с техникой, авто, электроприборами», - рассказала астрологиня.

Эксперт также посоветовала избегать высоты и перелетов.

Важных аспектов понедельника, 8 июля, сразу три. Так, Венера секстиль Уран – благоприятные возможности в финансовой сфере и в коллективной работе, налаживание партнерских отношений.

«Меркурий секстиль Юпитер – оптимизм, благоприятно для обучения, для деловых знакомств, для путешествий, для медицинских обследований», – пояснила автор канала с астрологическими прогнозами.

Однако вечером 8 июля Луна образует квадрат с Марсом, что провоцирует аварийность и конфликтность.

«Поэтому стоит принять это к сведению и быть сдержаннее сегодня в течение дня, не спешить, не вступать в споры, не игнорировать сигналы воздушной тревоги», - советует астрологиня.

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