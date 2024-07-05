Карти Таро вказали, представникам якого знаку Зодіаку прийшов час готуватися до серйозних змін, а в кого від подій у липні залежитиме майбутнє.

У липні 2024 згідно з прогнозом Таро Терезам доведеться бути дипломатами, можливе оформлення важливих документів.

Людям цього знаку Зодіаку випала карта Таро – «Справедливість».

«Терези, липень вимагатиме від вас прийняття важливих рішень на основі розуму. Ваше основне завдання — дотриматися балансу, діяти впевнено, чітко, справедливо, послідовно. Не боятися брати рішення за свої дії», - розшифрувала значення карти таролог, астролог і авторка блогу «Taratoria».

Таролог закликала Терезів будти дипломатами у веденні переговорів і попередила про можливу взаємодію з органами влади, а саме оформлення документів.

А от Скорпіонам випала карта Таро «Колесо Фортуни».

«Скорпіони, від того, як ви проживете цей місяць, залежатиме подальша траєкторія вашого руху. Карта сигналізує про те, що ви знаходитесь на порозі великих змін, вам варто лише зробити крок на зустріч їм - змінити звичний перебіг подій. Це буде непросто, захочеться піти за старим сценарієм», - розповіла значення карти тарологиня.

Експертка радить людям-Скорпіонам не спиратися на комфорт сьогодення та інвестувати у майбутнє.

Також можливі невеликі поїздки.

Стрільцям з колоди Таро випала карта «10 чаш».

«Стрільці, ваш липень буде різним. Настрої змінюються зі швидкістю світла. Тому ваше завдання дотриматися балансу, і в прийнятті рішень використовувати тільки розум, емоції можуть вас вести не туди», - розповіла таролог.

Липень для Стрільців станеть часом зміцнення зв’язків у діловій сфері та дружбі та в особистому житі.

« Можливо, ви вже готові взяти на себе відповідальність по відношенню до близької людини. Оточіть себе теплими, близькими людьми, які будуть готові надати вам підтримку», - порадила експерт.

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