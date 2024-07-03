До вашої уваги представлений щомісячний гороскоп для всіх знаків Зодіаку з астрологічним прогнозом на липень.

Гороскоп на липень 2024 року, ознайомтеся з астрологічним прогнозом для Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева, Діви, Терезів, Скорпіона, Стрільця, Козерога, Водолія та Риб тут.

Що приготував щомісячний гороскоп на липень для вашого знаку зодіаку?

Липень сповнений значних астрологічних подій, які впливають на всі знаки зодіаку.

Давайте подивимося, як це космічне джерело енергії місяця вплине на ваш знак зодіаку.

Щомісячний гороскоп на липень за знаком Зодіаку:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Чекайте змін у своєму особистому житті: якщо у вас є партнер, а якщо ви самотні та шукаєте партнера, у вас є всі шанси залучити когось (а може, й кількох людей), хто захоче відчути те, що ви задумали.

Весь місяць принесе вам творчий потік та гіперактивність, тобто ви не налаштовані на застій; ви хочете дій, продуктивності та чогось, чого можна чекати. Ваша трудова етика злетить, і до того часу, як настане Лев, ви повинні стати кулею палаючого позитиву та пристрасті.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Перші дні липня можуть тримати вас на межі, задаватися питаннями та надто багато думати про будь-які проблеми, які у вас на думці.

Якщо ви самотні, це чудовий місяць, щоб зустріти когось особливого, і під особливим ми маємо на увазі того, кого Ви схвалюєте.

Молодий місяць пробудить у вас творчі здібності, і якщо ви письменник, то зможете знайти прекрасний вихід для позбавлення від тривожних почуттів.

Цього місяця на вас чекає сильний поштовх до того, щоб робити все по-своєму.

Якщо ви шукаєте уваги, ви отримаєте його удосталь і навіть більше під час Повного місяця. Чекайте на нові та захоплюючі можливості робити те, чого ви ніколи раніше не робили.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Скористайтеся місяцем, Близнюки. Тому висуйте пропозиції, висловлюйте свою думку та використовуйте силу переконання, щоб отримати бажане.

Ваше професійне життя зараз благословенне, і, як ми всі знаємо, нам потрібно кувати залізо, поки воно гаряче, і хапатися за можливості, поки вони є, пропонуються. Це не місяць зволікання.

Буде поклик до домашнього боку життя, і вам пропонується прислухатися до нього. Упорядкуйте свій будинок, зробіть ремонт, займіться поліпшенням своєї життєвої ситуації.

Рак (21 червня – 22 липня)

Більшу частину липня ви проводите у вашому сонячному знаку, так що з днем ​​народження і насолоджуйтесь цим особливим, дуже творчим місяцем. На самому вершині ви відчуєте себе енергійними та зарядженими, захопленими планами, які у вас є в запасі.

Можливо, вам захочеться вимовити мантру або помедитувати під час Повного місяця, оскільки ця подія може трохи збити вас з курсу, змусивши відчути себе схвильованою та нестійкою. Все буде гаразд, якщо ви повністю поринете у творчий проект.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Отже, ми говоримо про енергію, домінування, здібності - і ми також говоримо про фізичну форму, майстерність і за допомогою Молодика про здатність зменшити оберти, якщо ви того забажаєте.

Це звучить дуже збалансовано, Лев, а рівновага приносить ясність та світ. Вас вразить любовний вірус, і якщо ви вже у стосунках, ви захочете повністю присвятити себе та стати ближчим до свого партнера.

Якщо ви самотні, скажімо так, ваші сили тваринного магнетизму зашкалюватимуть. Возз'єднання та примирення у вашому місяці, так що чекайте громадських зустрічей зі старими друзями та знайомими.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Цього місяця ви матимете шанс випробувати «хороші речі», і це не те, чого ви коли-небудь очікували. Хоча ви зазвичай сумніваєтеся, ваші сумніви та цинізм повинні будуть відійти на другий план перед безліччю цікавих та позитивних пригод, які цей місяць готовий вас прийняти.

У коханні, наприклад, те, що ви вважали за неможливе, трапляється. Фактично, це основна суть місяця: все, в чому ви так сильно сумнівалися, зараз станеться, і ви будете вражені просто тому, що ви ніколи не думали, що у вас також може бути по-справжньому «добрий місяць».

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Ви можете створити диво і отримати собі ідеальну роботу - цього місяця - якщо ви цього захочете. Ось де вам потрібно прокинутися і прийняти рішення: ви спостерігач чи ви учасник свого власного життя?

Ви могли бути спостерігачем, боячись ризикнути і шкодуючи про своє рішення почекати, але липень стукає у ваші двері з новими можливостями, і урок тут у тому, щоб ви скористалися цим шансом та покращили свою робочу ситуацію.

Страх перед невідомістю тільки стримує вас, ув'язнює власних сумнівів. Будьте безстрашні – скористайтеся цим шансом і хапайтеся за те, що до вас приходить.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Це місяць надії для тебе, Скорпіоне. Надія на близьке та далеке майбутнє – якийсь вибух. Те, що ти можеш робити цього місяця, — це налаштовувати себе на потенціал зростання та професійного зростання. Вибори, зроблені цього місяця, можуть вплинути на твоє життя.

Хоча багато з цих виборів і можливостей обумовлені кар'єрою, є також дуже велика ймовірність, що ви зустрінете людину, з якою ви дійсно порозумієтеся, і це може бути друг або коханий.

Юпітер активно працює над вашим «розширенням», що виявиться у вашому житті у вигляді нових інтересів і, можливо, сміливих нових пригод.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Ваше бачення переїзду, покупки нового будинку чи просто пошуку нового місця готове для реалізації. Вам хочеться відкритий простір, і ця потреба в подорожах підніметься на новий рівень.

Молодий місяць підтримає ваші мрії, дозволяючи вам ясно мислити і працювати над будь-якою поставленою метою.

Вам можуть зробити ризиковану пропозицію, яка може виявитися для вас блискучою, якщо у вас вистачить сміливості її прийняти.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Єдине, від чого ви хочете відпочити в цей момент року, це від вашого робочого навантаження - і тільки, і я маю на увазі ТІЛЬКИ, якщо перерва призведе до фізичних речей. Так, я сказав це, ось воно.

Зробіть собі ласку - візьміть перерву і побалуйте себе; ваш партнер також може повалятися у сіні. Ви маєте шанс зблизитися як зі своїм романтичним партнером, так і з друзями.

Молодий місяць відкриває двері для подальшої роботи, орієнтованої на бізнес, наприклад, переговорів, контрактів та мозкових штурмів.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Вдалий липень. Ось що ви скажете в середині місяця, і успіх це саме те, що ви отримаєте. В даний час ви не зробили нічого, щоб змінити своє життя; початок цього року був порожнім, телефонним; ви не були готові почати сприймати життя всерйоз, і, почуваючись так, ви прогаяли кілька солодких можливостей.

Ну, а липень не матиме такого настрою і ось-ось вразить вас і занурить вас у дію та активність.

Настав час повертатися до життя: вирушайте в спортзал, почніть здорову дієту (станьте веганом!) і приділіть час собі.

Риби (19 лютого – 10 березня)

Ось воно, той новий початок, на який ви сподівалися. Настав час зібрати свої мрії та сформулювати нові способи їх втілення. Це місяць кохання - і зобов'язань теж.

Марс підтримує вас у професійному плані, так що не турбуйтеся про те, щоб витрачати занадто багато часу на святкування хороших подій - у вас все ще є робота, і ви в ній дуже гарні. Це також чудовий місяць, щоб провести час з дітьми та молоддю. Підлітки мають повідомлення, якими можна поділитися, якщо ми зможемо відкрити свої серця, щоб почути їх.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у відносинах, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.