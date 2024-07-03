Гороскоп на июль 2024 года, ознакомьтесь с астрологическим прогнозом для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб здесь.

Что приготовил вам ежемесячный гороскоп на июль для вашего знака зодиака?

Июль полон значимых астрологических событий, которые по-своему влияют на все знаки зодиака.

Давайте посмотрим, как этот космический источник энергии месяца повлияет на ваш знак зодиака.

Ежемесячный гороскоп на июль по знаку Зодиака:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Ожидайте перемен в своей личной жизни: если у вас есть партнер, а если вы одиноки и ищете партнера, у вас есть все шансы привлечь кого-то (а может, и нескольких человек), кто захочет испытать то, что вы задумали.

Весь месяц принесет вам творческий поток и гиперактивность, то есть вы не настроены на застой; вы хотите действий, производительности и чего-то, чего можно ждать. Ваша трудовая этика взлетит, и к тому времени, как наступит Лев, вы должны стать шаром пылающего позитива и страсти.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Первые дни июля могут держать вас на грани, задаваться вопросами и слишком много думать о любых проблемах, которые у вас на уме.

Если вы одиноки, это прекрасный месяц, чтобы встретить кого-то особенного, и под особенным мы подразумеваем того, кого ВЫ одобряете.

Новолуние пробудит в вас творческие способности , и если вы писатель, то сможете найти прекрасный выход для избавления от тревожных чувств.

В этом месяце вас ждет сильный толчок к тому, чтобы делать все по-своему.

Если вы ищете внимания, вы получите его в изобилии и даже больше во время Полнолуния. Ожидайте новых и захватывающих возможностей делать то, чего вы никогда раньше не делали.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Воспользуйтесь месяцем, Близнецы. Поэтому выдвигайте предложения, высказывайте свое мнение и используйте силу убеждения, чтобы получить желаемое.

Ваша профессиональная жизнь сейчас благословенна, и, как мы все знаем, нам нужно ковать железо, пока оно горячо, и хвататься за возможности, пока они есть, предлагаются. Это не месяц промедления.

Будет зов к домашней стороне жизни, и вам предлагается прислушаться к нему. Приведите в порядок свой дом, сделайте ремонт, займитесь улучшением своей жизненной ситуации.

Рак (21 июня - 22 июля)

Большую часть июля вы проводите в вашем солнечном знаке, так что с днем ​​рождения и наслаждайтесь этим особенным, очень творческим месяцем. На самом верху вы почувствуете себя энергичными и заряженными, увлеченными планами, которые у вас есть в запасе.

Возможно, вам захочется произнести мантру или помедитировать во время Полнолуния, поскольку это событие может немного сбить вас с курса, заставив почувствовать себя взволнованным и неустойчивым. Все будет в порядке, если вы полностью окунетесь в творческий проект.

Лев (23 июля - 22 августа)

Итак, мы говорим об энергии, доминировании, способностях - и мы также говорим о физической форме, мастерстве и с помощью Новолуния о способности сбавить обороты, если вы того пожелаете.

Это звучит очень сбалансированно, Лев, а равновесие приносит ясность и мир. Вас поразит любовный вирус, и если вы уже в отношениях, вы захотите полностью посвятить себя и стать ближе к своему партнеру.

Если вы одиноки, скажем так, ваши силы животного магнетизма будут зашкаливать. Воссоединения и примирения в вашем месяце, так что ждите общественных встреч со старыми друзьями и знакомыми.

Дева (23 августа - 22 сентября)

В этом месяце у вас будет шанс испытать «хорошие вещи», и это не то, чего вы когда-либо ожидали. Хотя вы обычно сомневаетесь, ваши сомнения и цинизм должны будут отойти на второй план перед множеством интересных и позитивных приключений, которые этот месяц готов вас принять.

В любви, например, то, что вы считали невозможным, случается. Фактически, это основная суть месяца: все, в чем вы так сильно сомневались, сейчас произойдет, и вы будете поражены просто потому, что вы никогда не думали, что у вас тоже может быть по-настоящему «хороший месяц».

Весы (23 сентября - 22 октября)

Вы можете сотворить чудо и заполучить себе идеальную работу — в этом месяце — если вы этого захотите. Вот где вам нужно проснуться и принять решение: вы наблюдатель — или вы участник своей собственной жизни?

Вы могли быть наблюдателем, боясь рискнуть и сожалея о своем решении подождать, но июль стучится в вашу дверь с новыми возможностями, и урок здесь в том, чтобы вы воспользовались этим шансом и улучшили свою рабочую ситуацию.

Страх перед неизвестностью только сдерживает вас, заключает вас в тюрьму собственных сомнений. Будьте бесстрашны — воспользуйтесь этим шансом и хватайтесь за то, что к вам приходит.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Это месяц надежды для тебя, Скорпион. Надежда на близкое и далекое будущее — какой взрыв. То, что ты можешь делать в этом месяце, — это настраивать себя на потенциал роста и профессионального роста. Выборы, сделанные в этом месяце, могут повлиять на твою жизнь.

Хотя многие из этих выборов и возможностей обусловлены карьерой, есть также очень большая вероятность, что вы встретите человека, с которым вы действительно поладите, и это может быть друг или возлюбленный.

Юпитер активно работает над вашим «расширением», что проявится в вашей жизни в виде новых интересов и, возможно, смелых новых приключений.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Ваше видение переезда, покупки нового дома или просто поиска нового места для себя готово к реализации. Вам хочется открытого пространства, и эта потребность в путешествиях поднимется на новый уровень.

Новолуние поддержит ваши мечты, позволяя вам ясно мыслить и работать над любой поставленной целью.

Вам могут сделать рискованное предложение, которое может оказаться для вас блестящим, если у вас хватит смелости его принять.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Единственное, от чего вы хотите отдохнуть в этот момент года, это от вашей рабочей нагрузки — и только, и я имею в виду ТОЛЬКО, если перерыв приведет к физическим вещам. Да, я сказал это, вот оно.

Сделайте себе одолжение — возьмите перерыв и побалуйте себя; ваш партнер тоже может поваляться в сене. У вас есть шанс сблизиться как со своим романтическим партнером, так и с друзьями.

Новолуние открывает дверь для дальнейшей работы, ориентированной на бизнес, например, переговоров, контрактов и мозговых штурмов.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Удачный июль. Вот что вы скажете в середине месяца, и удача — это именно то, что вы получите. В настоящее время вы не сделали ничего, чтобы изменить свою жизнь; начало этого года было пустым, телефонным; вы не были готовы начать воспринимать жизнь всерьез, и, чувствуя себя так, вы упустили несколько сладких возможностей.

Ну, а июль не будет обладать таким настроем и вот-вот поразит вас и погрузит вас в действие и активность.

Пора возвращаться к жизни: отправляйтесь в спортзал, начните здоровую диету (станьте веганом!) и уделите время себе.

Рыбы (19 февраля - 10 марта)

Вот оно, то новое начало, на которое вы надеялись. Пришло время собрать свои мечты и сформулировать новые способы их воплощения. Это месяц любви — и обязательств тоже.

Марс поддерживает вас в профессиональном плане, так что не беспокойтесь о том, чтобы тратить слишком много времени на празднование хороших событий — у вас все еще есть работа, и вы в ней очень хороши. Это также отличный месяц, чтобы провести время с детьми и молодежью. У подростков есть сообщения, которыми можно поделиться, если мы сможем открыть свои сердца, чтобы услышать их.

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