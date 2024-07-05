Карты Таро указали, представителям какого знака Зодиака пришло время готовиться к серьезным переменам, а у кого от событий в июле будет зависеть будущее.

В июле 2024, согласно прогнозу Таро, Весам придется быть дипломатами, возможно оформление важных документов.

Людям этого знака Зодиака выпала карта Таро – «Справедливость».

«Весы, июль потребует от вас принятия важных решений на основе разума. Ваша основная задача – соблюсти баланс, действовать уверенно, четко, справедливо, последовательно. Не бояться брать решение за свои действия», - расшифровала значение карты таролог, астролог и автор блога «Taratoria».

Таролог призвала Весов быть дипломатами в ведении переговоров и предупредила о возможном взаимодействии с органами власти, а именно оформлении документов.

А вот Скорпионам выпала карта Таро «Колесо Фортуны».

«Скорпионы, от того, как вы проживете этот месяц, будет зависеть дальнейшая траектория вашего движения. Карта сигнализирует о том, что вы находитесь на пороге больших перемен, вам стоит лишь сделать шаг на встречу им – изменить привычное течение событий. Это будет непросто, захочется пойти по старому сценарию», – рассказала значение карты таролог.

Эксперт советует людям-Скорпионам не опираться на комфорт настоящего и инвестировать в будущее.

Также возможны небольшие поездки.

Стрельцам из колоды Таро выпала карта «10 чаш».

«Стрельцы, ваш июль будет разным. Настроения изменяются со скоростью света. Поэтому ваша задача соблюсти баланс, и в принятии решений использовать только разум, эмоции могут вас вести не туда», - рассказала таролог.

Июль для Стрельцов станет временем укрепления связей в деловой сфере и дружбе и личной жизни.

«Возможно, вы уже готовы взять на себя ответственность по отношению к близкому человеку. Окружите себя теплыми, близкими людьми, которые будут готовы оказать вам поддержку», - посоветовала эксперт.

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