В июле 2024, согласно прогнозу Таро, Весам придется быть дипломатами, возможно оформление важных документов.
Людям этого знака Зодиака выпала карта Таро – «Справедливость».
«Весы, июль потребует от вас принятия важных решений на основе разума. Ваша основная задача – соблюсти баланс, действовать уверенно, четко, справедливо, последовательно. Не бояться брать решение за свои действия», - расшифровала значение карты таролог, астролог и автор блога «Taratoria».
Таролог призвала Весов быть дипломатами в ведении переговоров и предупредила о возможном взаимодействии с органами власти, а именно оформлении документов.
А вот Скорпионам выпала карта Таро «Колесо Фортуны».
«Скорпионы, от того, как вы проживете этот месяц, будет зависеть дальнейшая траектория вашего движения. Карта сигнализирует о том, что вы находитесь на пороге больших перемен, вам стоит лишь сделать шаг на встречу им – изменить привычное течение событий. Это будет непросто, захочется пойти по старому сценарию», – рассказала значение карты таролог.
Эксперт советует людям-Скорпионам не опираться на комфорт настоящего и инвестировать в будущее.
Также возможны небольшие поездки.
Стрельцам из колоды Таро выпала карта «10 чаш».
«Стрельцы, ваш июль будет разным. Настроения изменяются со скоростью света. Поэтому ваша задача соблюсти баланс, и в принятии решений использовать только разум, эмоции могут вас вести не туда», - рассказала таролог.
Июль для Стрельцов станет временем укрепления связей в деловой сфере и дружбе и личной жизни.
«Возможно, вы уже готовы взять на себя ответственность по отношению к близкому человеку. Окружите себя теплыми, близкими людьми, которые будут готовы оказать вам поддержку», - посоветовала эксперт.
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